«أمنية» ترسم الفرحة على وجوه 236 طفلا وطفلة في الربع الأول

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة "تحقيق أمنية" عن نجاحها في تحقيق أمنيات 236 من أطفالها المرضى داخل وخارج الدولة من حوالي 21 جنسية وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة “تحقيق أمنية”، بهذه المناسبة : "يُسعدنا أن نتمكن خلال ثلاثة أشهر فقط منذ بداية العام الحالي، من إبراز الإنسانية وحبّ الخير التي تسود أرض إمارات الخير، والذي أسهم في تحقيق أمنيات 236 طفلاً وطفلة من الذين يُعانون من حوالي 50 مرضاً خطيراً يُهدّد حياتهم".

وأضافت: "لا يسعني سوى التعبير عن شكري وتقديري لكافة المؤسسات والجهات الرسمية والخاصة، وجميع أفراد مجتمع الإمارات على سخائهم ودعمهم المادي واللوجستي لمساعدتنا في تنفيذ استراتيجيتنا الإنسانية النبيلة، ورسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى وإنارة شمعة الأمل في قلوبهم مع عائلاتهم".

وأثنت على كل العاملين في المؤسسة وجهودهم الكبيرة المبذولة التي ساهمت في تحقيق 127 أمنية داخل الدولة، و55 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، و54 أمنية في جمهورية مصر العربية، وتمكّنهم من نشر الفرح، والشجاعة والتفاؤل في قلوب الأطفال المرضى مع عائلاتهم، وإبراز تراث ونهج القيادة الرشيدة الإنساني النبيل في منح السعادة للآخرين دون تفريق في الدين، اللون أو العرق.

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان: "نتطلّع في الأشهر المقبلة إلى إطلاق المزيد من المبادرات، من خلال عقد الشراكات لتحقيق الكثير من الأمنيات، ففرحة الأطفال المرضى لا تُقدّر بثمن، يحدونا الأمل بوجودنا على أرضٍ يُسارع أفراد مجتمعها دون استثناء إلى تقديم العون والمساعدة بمُختلف الأشكال والمقاييس، دون انتظار أيّ مقابل".

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