25 مليون درهم لمشاريع «خيرية الفجيرة» بالربع الأول 2024

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، عن إنجازات ومبادرات الجمعية خلال الربع الأول من عام 2024، ذاكراً أن إجمالي مدفوعات مشاريع وبرامج الجمعية 25 مليون درهم، في الربع الأول من عام 2024 استفاد منها 321.280 مستفيداً من الأسر المستحقة والطلاب وأصحاب الهمم والأيتام والأرامل وحفظ النعمة والأسر المنتجة وعلاج المرضى وإفطار الصائم وكل الشرائح المحتاجة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الرقباني وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لعرض ومناقشة الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تنفذها الجمعية خلال العام الجاري.

وأوضح أن الجمعية نفذت هذا العام مشروع إفطار الصائم بالتعاون مع مركز غرس لمشاريع الأسر المنتجة في الفجيرة، حيث تم إسناد تنفيذ المشروع إلى 108 من الأسر المواطنة المنتجة المدربة والمؤهلة، قدموا خلالها 300 ألف وجبة إفطار صائم على مدار الشهر.

وفي ختام الاجتماع توجه الرقباني بأسمى آيات الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم المتواصل لأنشطة الجمعية وبرامجها الخيرية والإنسانية وإلى أصحاب الخير وكل المؤسسات والدوائر والشركات والأفراد الداعمين لمشاريع ومبادرات الجمعية مما أسهم في تحقيق التطلعات والوصول إلى أكثر الناس حاجة.

وحث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على السعي لتحقيق المزيد من التميز في مختلف برامج الجمعية وأنظمتها الإدارية والمالية.

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