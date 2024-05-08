«الاتحاد الخيرية» بعجمان تنال جائزة التميز عن دورها الإنساني

المصدر: عجمان - البيان

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حصلت مؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان على المركز الثالث بجائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل الخيري في دورتها الرابعة لسنة 2023، والتي ينظمها اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية.

وتسلم حارب بن سالم العرياني، الأمين العام لمؤسسة الاتحاد الخيرية، درع التكريم وشهادة الشكر والتقدير الخاصة بالمؤسسة، تقديراً لدورها الريادي في العمل الخيري الإنساني، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.

وأكد العرياني أن هذه الجائزة تجسيد لما حققته المؤسسة في العام الماضي من أعمال ومبادرات وبرامج في مجال العمل الخيري والريادة الخيرية، وذلك وفق مقاييس فنية توازن بين محليّة الإعداد وعالمية المعايير.

وأشار إلى أن الجائزة تركز ضمن معاييرها على التطوير والتميز في العمل الخيري بصورته المبتكرة في تنفيذ برامجه واستثمار التقنية الحديثة في الأعمال الإنسانية.

وقال ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية: «ما حققته مؤسسة الاتحاد الخيرية في إمارة عجمان من نتيجة متميزة في هذه الجائزة، تتويج لتميز العمل الإنساني في دولة الإمارات وخبرات وإنجازات مؤسساته في العمل الخيري والإنساني».

وأضاف: حققت الاتحاد الخيرية، كل المقومات لتحقيق شروط الجائزة بامتياز، فحققت الصورة المبتكرة للعمل الخيري في تنفيذ البرامج والمشروعات والآليات الإدارية والعملية، إضافة إلى تحقيق الاعتبارات الحاكمة للجائزة والأهداف والقيم.

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