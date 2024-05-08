إصدار 34.5 ألف رخصة بناء في دبي العام الماضي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أصدرت بلدية دبي خلال العام الماضي 34 ألفاً و569 رخصة بناء، وبلغ عدد المباني الجديدة خلال العام الماضي 6644 مبنى، وجميعها استوفت متطلبات المباني الخضراء.

وأوضحت بلدية دبي أن عدد المقاولين المعتمدين لديها 7662 مقاولاً، فيما يبلغ عدد المهندسين المسجلين في نظام التأهيل لدى بلدية دبي حتى نهاية العام الماضي 49 ألفاً و70 مهندساً. وتحرص بلدية دبي على تنفيذ زيارات ميدانية في مواقع الإنشاء من خلال فريق متخصص لديها، يقوم بالتدقيق على الأعمال التي يتم تنفيذها، واستعراض الإجراءات الرقابية على المواقع قيد الإنشاء، وخدمات التدقيق الإنشائي، والتفتيش الدوري لمواقع الإنشاء، وتطبيق معايير السلامة.

كما تحرص البلدية على تقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء، وسرعة إنجاز الخدمات، وتعزيز تنافسية دبي في المؤشرات العالمية، وتحقيق رؤيتها بأن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، من خلال تخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة عبر تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم تحقيقاً لرؤية إمارة دبي التنموية.

وأوضحت البلدية أن النافذة الموحدة لتراخيص البناء، يتم من خلالها إجراء معاملات تراخيص البناء لدى جميع جهات الترخيص، والتي تشمل بلدية دبي، وسلطة دبي للتطوير، و«تراخيص»، إضافة إلى الجهات المزودة للخدمات، مثل «كهرباء دبي»، وشركات الاتصالات، والدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات من خلال نظام واحد، وعن طريق دخول موحد باستخدام الهوية الرقمية، بدلاً من استخدام أنظمة متعددة، وهذا بدوره يوفر الوقت والجهد على الاستشاريين والمقاولين، إلى جانب «نظام دبي للتأهيل الهندسي»، الذي يختصر إجراءات تسجيل وتأهيل الاستشاريين والمقاولين والمهندسين، عبر الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، و«كود دبي الموحد للبناء»، واختصار خطوات البناء إلى 3 خطوات فقط، وهي: طلب رخصة البناء، والتفتيش الموحد، والإنجاز وتوصيل الخدمات.

ويسهم النظام الإلكتروني الجديد لترخيص وتنظيم رقابة البناء في إمارة دبي في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام متقدم عالمياً، من خلال رقمنة الخدمات التي تسهل الإجراءات وتقدم تجربة متميزة للمتعاملين، بما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية للابتكار والتميز، وتحقيق رؤية البلدية في تقديم خدمات رائدة تسهم في نمو المدينة وتميزها وخصوصاً في قطاع البناء.

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