«ملتقى المرأة» يوصي بإدراج الوعي الأسري في المناهج

المصدر: دبي- مرفت عبدالحميد

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أوصى الملتقى الفقهي الثاني لقضايا المرأة تحت شعار «أسرة آمنة.. مجتمع سعيد»، الذي نظمته جمعية النهضة النسائية بدبي متمثلة في إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، صباح أمس، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بضرورة تعزيز القيم الأخلاقية والوعي الأسري المستمد من تعاليم الشريعة الإسلامية، من خلال دمجها في المناهج الدراسية، وطرح دبلوم تخصصي في التعامل مع التحديات الأسرية، وفق منهج شرعي ديني وقانوني لإعداد فريق متخصص في رفع الوعي الأسري من الجوانب النفسية، والاجتماعية، والشرعية، والقانونية.

وأوصت المتخصصات المتحدثات في الملتقى أيضاً بتعزيز الترابط الأسري من خلال إطلاق مبادرة سنوية شعارها: (أسرتي أمانة) تطرح برنامجاً إرشادياً في التفسير، والتدبر، والسيرة النبوية، وقصص الأنبياء، عن طريق أسلوب الإرشاد بالقراءة، وتطبيقه على جميع الفئات، للرجال في المساجد، وللنساء في المجالس، وذلك بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومع هيئة تنمية المجتمع بدبي، والتكاتف لتكثيف نشر التوعية الأسرية من خلال وسائل الإعلام، توجيه الشباب من فئة الذكور للقيادة الأسرية من خلال برامج التوعية المالية، والتدرب على إدارة المشاريع التجارية في سن مبكرة، وتعلم مبادئ الاستثمار، وتكوين رأس المال بالطريقة السليمة الموافقة لضوابط الشريعة الإسلامية، كما أوصى الملتقى بدراسة تفعيل المرونة في عمل المرأة الأم وإيجاد بيئة عمل تحفظ التوازن بين مهامها الوظيفية، ومهامها الأسرية.

وتضمن الملتقى 4 جلسات متخصصة أدارتها الدكتورة صديقة يحيى الكمالي، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث جاءت الأولى بعنوان «المرأة ودعائم الأمن الأسري» قدمتها كل من الدكتورة بشرى الجسمي، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتورة هالة الأبلم، من هيئة تنمية المجتمع بدبي، تلتها جلسة بعنوان «تشريعات وأحكام لضمان حياة أسرية مستقرة» قدمتها كل من عواطف الشحي، وفاطمة الشيباني، من «إسلامية دبي»، فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان «مستقبل الأسرة في ظل التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي»، قدمتها الدكتورة بشرى أحمد الجسمي، فيما جاءت الجلسة الأخيرة كحوار مشترك بين المتحدثات والمشاركات.

وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام الجمعية، إن الملتقى ينبثق انطلاقاً من هدف جمعية النهضة النسائية في تقديم مبادرات تطويرية وتوعوية متنوعة تخدم شرائح الأسرة في المجال الديني والثقافي والصحي والاجتماعي، ويسلط الضوء على مستجدات الواقع الحياتي للمرأة، لترسيخ دعائم سعادة وديمومة الأسرة في المجتمع.

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