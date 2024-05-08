27 مليار درهم الناتج المحلي في الفجيرة 2023

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف الدكتور إبراهيم سعد، المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء، عن أن النسخة الـ27 من الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة لسنة 2023، رصدت ارتفاعات ملحوظة، فبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالفجيرة 27 مليار درهم لسنة 2023، بعدما كان 25 مليار درهم، وارتفعت قيمة التجارة عبر المنطقة الحرة بنسبة تصل إلى نحو 24 % لتصبح 9.616 ملايين درهم بعدما كانت 7.750 ملايين درهم، ورصد الكتاب ارتفاعاً بنسبة 6 % في مجمل حالات الزواج في الإمارة ليسجل 603 حالات بعدما كانت 571 حالة، كما سجل الكتاب ارتفاعاً في حالات الطلاق من 60 شهادة طلاق، وسجل مطار الفجيرة الدولي ارتفاعاً في عدد الرحلات في العام الماضي بنسبة 22 % بواقع 13.745 ألف رحلة طيران بعدما كانت 11.295 رحلة في العام الذي سبقه، كما سجل عدد نزلاء المنشآت الفندقية ارتفاعاً بنسبة 5 % بواقع 834.152 ألف نزيل، إلى جانب زيادة بنسبة 3 % في عدد المواليد الأحياء بواقع 2780 مولوداً مقارنة بـ2711 مولوداً في العام الذي سبقه.

وسجل الكتاب انخفاضاً طفيفاً في عدد سكان إمارة الفجيرة بنسبة 2 % فبلغ مجمل السكان في منتصف سنة 2023 نحو 309.080 آلاف نسمة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022 التي سجل فيها نحو 316.790، شملت نحو 105.554 آلاف إماراتي و203.526 آلاف غير إماراتي، كما انخفضت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 2.483 مليون درهم مقارنة بقيمتها في سنة 2022 التي سجلت 3.069 ملايين درهم، وأوضح الكتاب انخفاضاً في أعداد الوفيات في سنة 2023 فسجل 235 حالة وفاة مقارنة بـ342 حالة وفاة سجلت في سنة 2022.

وأوضح الكتاب انخفاضاً في عدد العاملين في العام الماضي في الدوائر الحكومية القطاع المحلي والقطاع الاتحادي إلى 16.727 موظفاً بعدما كانوا 16.990 موظفاً، إلى جانب انخفاض في كمية النفايات المجمعة في العام الماضي إذ بلغت 755.9 ألف طن مقارنة بالعام الذي سبقه فسجل 806 آلاف طن.

وبلغت قيمة المساعدات الاجتماعية في الإمارة نحو 416.436.335 مليون درهم صادرة عن هيئة الهلال الأحمر الاماراتي وجمعية بيت الخير وجمعية الفجيرة الخيرية ومؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية ووزارة تنمية المجتمع، شملت نحو 741.406 ألف مستفيد من الأفراد والأسر المستحقة.

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