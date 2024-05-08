محاكم دبي تنجز 9500 «مأمورية خبرة» خلال 45 يوماً

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت محاكم دبي نجاحات وإنجازات أعمال الخبرة القضائية خلال عام 2023 في تقرير مفصل أظهر إنجاز أكثر من 9500 مأمورية، وذلك في متوسط زمني للإنجاز لا يتجاوز 45 يوماً، مما يعكس الكفاءة والفعالية التي تتميز بها محاكم دبي.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أهمية التقرير الذي يعكس التفوق والتميز لنظام التقاضي في دبي ويعزز مكانتها كواحدة من أبرز المحاكم عالمياً، كما أشار إلى أن النتائج الإيجابية تعكس التزام المحاكم بتحقيق العدالة بكفاءة ونزاهة.

تطوير وتحسين

ولفت إلى أن هذه النتائج الإيجابية لا تأتي من فراغ، بل هي نتيجة للجهود المبذولة من قبل فرق العمل بمحاكم دبي والخبراء في تطوير وتحسين عمليات الخبرة القضائية، مشيداً بالكفاءة والتفاني من الخبراء في أداء مهامهم، ما يعزز سمعة محاكم دبي كمرجعية قضائية موثوقة.

وأعرب عن التزام محاكم دبي بالاستمرار في تحسين جودة وكفاءة عمليات الخبرة، والسعي المستمر لتطوير الإجراءات والتدابير المتعلقة بقيد وتدريب الخبراء، وتعزيز الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بأعلى معايير المهنية والنزاهة.

وفي سياق آخر، كشف التقرير عن نسبة التوطين بجدول خبراء محاكم دبي، حيث بلغت 84%، بما يعادل 170 خبيراً مواطناً من إجمالي 202 خبير، كما بلغت نسبة الاجتماعات والمعاينات التي خضعت للمراقبة 62.7% من إجمالي عدد الاجتماعات والمعاينات التي قام بها الخبراء، كما تم رصد عدد 61 ملاحظة خلال عملية التفتيش الميداني والتدقيق على مقار مزاولة الخبراء لأعمالهم وتراخيصها وتمت متابعتها ومعالجتها بنسبة 90%.

فيما أشار القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ ورئيس لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي، إلى أن التقرير يحتوي على بيانات وإحصائيات هامة تدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات المناسبة واللازمة لتطوير منظومة الخبرة القضائية وتلبية حاجة الجهات القضائية للخبرة القضائية بالشكل الأمثل. وأكد على أهمية هذه المعلومات في توفير الشفافية والموثوقية في منظومة الخبرة القضائية، لافتاً إلى أهمية التقرير في تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها لجنة شؤون الخبراء خلال العام 2023.

وأكد محمد عبد الله المحمد، مدير إدارة الخبراء والمحكمين، بأن التقرير تضمن معلومات شاملة عن الخطط التدريبية التي خضع لها الخبراء، حيث تم تنفيذ 31 برنامجاً تدريبياً، شارك في هذه البرامج التدريبية 848 خبيرا، مع متوسط ساعات تدريبية بلغت 6.4 ساعة لكل خبير وشارك في تنفيذ الخطة التدريبية 16 قاضياً وخبيراً.

واحتوى التقرير كذلك على البيانات الخاصة بتأهيل عدد 7 من موظفي محاكم دبي وقيدهم كخبراء في الجدول، وقد تم تكليفهم بتنفيذ ما مجموعه 195 مهمة خبرة.

كما قامت محاكم دبي بتنفيذ الدفعتين الخامسة والسادسة من برنامج دبلوم «أعمال الخبرة القضائية» بالتعاون مع معهد دبي القضائي، حيث شارك فيهما 55 منتسباً.

جلسات حوارية

وأضاف المحمد أن الإدارة قامت بتنفيذ مبادرة «الجلسات الحوارية» والتي تجمع الهيئات القضائية والإدارية بمحاكم دبي مع خبراء الجدول في لقاءات دورية ممنهجة تهدف إلى تفعيل وتطوير منظومة الخبرة القضائية وتأتي من الحرص المشترك على تعزيز التعاون والتكامل والمحافظة على المكانة والسمعة التي يتمتع بها النظام القضائي في إمارة دبي، هذه المبادرة هي المظلة الدائمة للحوار والتشاور بين الجهات سالفة الذكر بغية تعزيز مبدأ التواصل الفعال والمؤثر وتبادل وجهات النظر حول المسائل والتحديات المشتركة وتبني التوصيات التي ترتقي بالعمل القضائي في الإمارة، حيث تم عقد 11 جلسة حوارية شارك بها 388 مشاركاً.

وتطرق التقرير كذلك إلى فعاليات ومبادرات إدارة الخبراء والمحكمين التي تم تنفيذها خلال العام 2023 والتي تمت بالتعاون مع عدة جهات مثل أكاديمية شرطة دبي ومتحف الاتحاد وبمشاركة أكثر من 140 خبيراً وموظفاً، وبلغت نسبة الرضا بين المشاركين في الفعاليات أكثر من 90 %.

كما اختُتم التقرير ببرامج تكريم المتميزين من العاملين بإدارة الخبراء والمحكمين والمساهمين في نجاح برامج ومبادرات الإدارة.

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