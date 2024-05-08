مؤتمر الاتصالات في الأزمات والطوارئ بدبي 14 مايو

المصدر: دبي - البيان

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يستعد المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ في دبي «2024 CCW»، لاستضافة الشركات العالمية العارضة من 26 دولة حول العالم بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأستراليا، وينظم من 14 إلى 16 مايو الحالي في مركز دبي التجاري العالمي.ومع تأكيد أكثر من 130 جهة عارضة مشاركتها وحضورها المؤتمر والمعرض لغاية الآن، من المتوقع أن يوفر هذا الحدث العالمي الرائد منصة متميزة لتسليط الضوء على أحدث ما توصل له العلم في مجال التقنيات المتطورة والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالاتصالات في الأزمات والطوارئ، بما يسهم في دعم وتعزيز التقدم وتسريع النمو على مستوى القطاع.

ويتطلع المشاركون في المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024، إلى استكشاف مجموعة من الحلول، وتأسيس علاقات بناءة وشراكات مثمرة في مجال سلاسل التوريد، إلى جانب تبادل الرؤى ووجهات النظر حول أحدث التوجهات التي ترسم معالم مستقبل قطاع الاتصالات الحرجة. وستعرض الجهات المشاركة أحدث منتجاتها وابتكاراتها فضلاً عن توفيرها تجارب عملية للزوار من خلال عروض الحلول والخدمات والتفاعلات المباشرة مع خبراء ورواد القطاع.

وأعرب منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» عن فخره وفريق عمل المؤسسة باستضافة دبي للمؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وقال: «نتشرف بالترحيب بجميع المشاركين في هذا الحدث العالمي البارز، ونفخر بدورنا في إنجاح هذا الحدث العالمي البارز بوصفنا المشغل المضيف لفعالياته، حيث أسهم تعاوننا ومشاركتنا في المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ، والذي يمثل تجمعاً رائداً عالمياً، في تعزيز التقدم وتسريع وتيرة النمو في مجال اتصالات المهام الحرجة».

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