«الصحة» تنظم ورشة عن تصفير البيروقراطية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس ورشة عمل حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية بالتعاون مع فريق برنامج «تصفير البيروقراطية» بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وتهدف الورشة إلى استعراض أهداف وتوجهات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتوضيح معايير التقييم كافة ونظام عمل البرنامج وخطط العمل تحقيقاً للمستهدفات الوطنية الرامية لتحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين بما يعزز ريادة الإمارات وتنافسيتها في المؤشرات العالمية الخدمات الحكومية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

حضر الورشة عبدالله أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة رئيس فريق تصفير البيروقراطية الحكومية بالوزارة وأعضاء فريق البرنامج في الوزارة ومديري إدارات الاستراتيجية والمستقبل والحوكمة والموارد البشرية والتدريب والمالية ومستشاري الوزارة القائمين على تنفيذ البرنامج، ومن جانب مكتب رئاسة مجلس الوزراء حضر الورشة المستشار هشام الأميري منسق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وأميرة الكتبي مديرة قسم تقييم الخدمات الحكومية وهند العبار خبيرة قطاع الخدمات الحكومية.

واستعرض الحضور نطاق تطبيق البرنامج والإجراءات والاشتراطات والمتطلبات المرتبطة بمحاور البرنامج وناقشوا معايير التقييم وآلية تحديد العمليات وتوضيح الخطوات القادمة التي يجب أن تقوم بها الوزارة استناداً لما تم استعراضه من قبل فريق عمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء وعلى ضوء محاور التقييم الخمسة التي يتضمنها برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وقال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع «تأتي هذه الورشة النقاشية في إطار جهودنا المستمرة لتحقيق المواءمة مع توجهات حكومة الإمارات لسرعة تبني وتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتقديم خدمات مؤسسية رائدة بمعايير عالمية.. وإننا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ملتزمون بتطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز