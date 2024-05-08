شرطة دبي تفوز بـ 3 جوائز ضمن «إدارة الطلب على الطاقة»

المصدر: دبي - البيان

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فازت القيادة العامة لشرطة دبي بـ 3 جوائز من جوائز المجلس الأعلى للطاقة في دبي ضمن «برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز»، الذي يكرّم الجهود النموذجية للمؤسسات والأفراد ممن يسهمون في تعزيز مستقبل دبي من خلال الممارسات المسؤولة في كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام المياه والاقتصاد الدائري والابتكار والمساهمات الاستثنائية التي تعزز البيئة المستدامة.

وحصلت القيادة العامة لشرطة دبي على الجوائز عن 3 مشاريع مُستدامة، تتمثل في «مشروع الإصلاح المثالي»، الخاص بإعادة تأهيل مباني شرطة دبي باستخدام التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة، و«مشروع الطاقة الشمسية المثالي» الخاص باستخدام الألواح الشمسية في الطاقة النظيفة، اللذين تُنفذهما الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وبرنامج «أسطول المركبات الكهربائية المثالي» المعروف باسم «Iserve» الذي نفذته الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، لتحويل المركبات إلى صديقة للبيئة.

وسلم معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ممثلي القيادة العامة لشرطة دبي من الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، الجوائز الثلاث خلال الحفل الذي نظمه المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بفندق «فور سيزونز جميرا» الاثنين.

وأكد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحرص على ابتكار المشاريع والمبادرات وتطبيق أفضل الممارسات النوعية والمسؤولة في مجال كفاءة الطاقة، وتعزيز البيئة المُستدامة العمل الشرطي، بما يحقق رؤى وتطلعات حكومة دبي في هذا الشأن.

وبين اللواء علي غانم أن فوز شرطة دبي بـ 3 جوائز ضمن«برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز»، يعتبر بمثابة شهادة على التزامها الراسخ باستراتيجية «إدارة الطلب على الطاقة على مستوى دبي»، وهو نهج تهدف من خلاله إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز مستقبل أكثر استدامة.

وأشاد اللواء علي غانم بجوائز «برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز»، مشيراً إلى أن البرنامج يساهم في تحفيز المؤسسات والأفراد على العمل قُدماً نحو تعزيز بيئة مُستدامة من أجل مستقبل دبي عبر خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة %30 بحلول عام 2030، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحصول على الجوائز يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على المشاركة في كافة الجوائز التي تعكس التميز في مختلف المجالات ومنها مجالات الطاقة.

من جانبه، أكد العميد جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، حرص الإدارة على تطبيق أفضل الممارسات الصديقة للبيئة في مجال السيارات العاملة على مستوى شرطة دبي، مشيراً إلى أن مشروع المركبات الكهربائية المشتركة (I-serve) الفائز بجائزة «برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز»، يهدف إلى تحويل مركبات شرطة دبي الخدمية إلى مركبات صديقة للبيئة وتقليص عدد المركبات الخدمية البترولية بنسبة %100 تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

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