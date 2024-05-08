«مسبار الأمل» ينشر صوراً للمريخ أمام مجموعة من النجوم

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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نشر مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» مجموعة صور يظهر فيها كوكب المريخ أمام خلفية من النجوم تم التقاطها بواسطة المقياس الطيفي للأشعة فوق البنفسجية «EMUS»، وتظهر الصور ألواناً مختلفة، وذلك استناداً إلى موجات الالتقاط، حيث لونت الموجات كالتالي 155 نانومتراً باللون الأحمر و139 نانومتراً باللون الأخضر و111 نانومتراً باللون الأزرق.

الغلاف الجوي

وكان سطح المريخ غير مرئي في هذه الموجات وما كان واضحاً في الصور هو عبارة عن توهج هوائي من الغلاف الجوي العلوي للمريخ ناتج عن الإشعاع الشمسي، وتم التقاط الصور يومي 15 و27 من شهر يونيو لعام 2021، وتظهر المريخ وهو يحجب جزءاً من حزام «الجبار»، ويبدو ممكناً رؤية النجم «سيغما أوريونيس» على الحافة اليمنى القصوى للكوكب وضوئه عبر الغلاف الجوي. وتأتي الصور والبيانات العلمية التي ينشرها «مسبار الأمل» بصورة مستمرة بعد تمديد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ لمهمته العلمية في الكوكب الأحمر، وتضاف هذه الصور إلى قائمة الإنجازات التي قدمها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ للمجتمع العلمي الدولي، حيث ساهم في نشر عشرات الأوراق العلمية والبحثية في مجلات علمية عالمية ومرموقة، تدعم دراسات الباحثين والعلماء حول العالم، وتعزز نمو الأبحاث التي يجريها الطلاب والعلماء والباحثون الإماراتيون.

بيانات علمية

ويقوم مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بدراسة الغلاف الجوي للمريخ، والعلاقة بين الطبقتين العليا والسفلى فيه، وتساعد البيانات التي يرصدها العلماء والباحثون والمهتمون بعلوم الفضاء ودراسة الكواكب على تقديم رؤية شاملة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر في أوقات مختلفة وطوال المواسم المختلفة للمريخ، وفي هذه المرحلة يهدف المشروع إلى الإسهام بشكل كبير في تعميق فهمنا للأشفاق القطبية للمريخ.

وتسهم التقنيات التي يحملها «مسبار الأمل» في تسجيل ورصد بيانات نوعية، وذلك من خلال ثلاثة أجهزة علمية هي كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI وكاميرا رقمية لالتقاط صور ملونة عالية الدقة لكوكب المريخ، وتستخدم أيضاً لقياس الجليد والأوزون في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء EMIRS، الذي يقيس درجات الحرارة وتوزيع الغبار وبخار الماء والغيوم الجليدية في الطبقة السفلى للغلاف الجوي للكوكب الأحمر، بالإضافة إلى المقياس الطيفي بالأشعة ما فوق البنفسجية EMUS، ويقيس الأوكسجين وأول أوكسيد الكربون في الطبقة الحرارية للمريخ والهيدروجين والأوكسجين في الغلاف الخارجي للمريخ.

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