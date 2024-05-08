المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات إعادة تشكيل «مجلس شباب تريندز» لعام 2024 - 2025 تعزيزاً لدورهم البحثي، وتفعيلاً لصقل مهاراتهم، باعتبارهم قادة المستقبل وصناعه المعول عليهم القيام بالإنجازات الكبرى وتحقيق الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات»: «إن إعادة تشكيل مجلس شباب تريندز جاء في إطار ورؤية المركز لتمكين الشباب وتعزيزاً لعملية التطوير والتجديد، التي يحرص عليها المركز بهدف إيجاد بيئة عمل متطورة، تحقق تطلعات الشباب الباحثين وطموحاتهم، والعمل على تحقيقها، وإشراكهم في إدارة الأمور، وتمكينهم من رسم القرارات وتعزيز البحث العلمي».

وأعرب العلي عن ثقته بأعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة، وقدرتهم على تحقيق التطلعات وتشجيع نظرائهم من الشباب على الانخراط في العمل البحثي الذي هو أساس المعرفة.

وأعربت رئيسة المجلس الجديد العنود الحوسني، عن شكرها لإدارة «تريندز» على ثقتها، مشيرة إلى أن مجلس شباب تريندز يسعى إلى المساهمة بفاعلية في بناء قاعدة متميزة من الباحثين، لهم دراية ومعرفة بأصول وأدوات البحث العلمي الجاد الرصين.

ويتكون مجلس شباب تريندز من سبعة أعضاء هم الباحثة العنود الحوسني رئيسة، والباحث زايد الظاهري نائباً للرئيس، وعضوية كل من مريم الجنيبي، وعلي عبدالله آل علي، وآمنة البلوشي، وعيسى ثاني، وسلامة الهاملي.

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