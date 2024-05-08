قمة التكنولوجيا المالية ترسّخ مكانة دبي وجهة جاذبة للشركات العالمية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت، أمس، فعاليات النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي نظمها مركز دبي المالي العالمي في مدينة جميرا بمشاركة أكثر من 8000 متحدث ومشارك من أكثر من 100 دولة، ونخبة من صنّاع القرار وقادة الفكر والمختصين، علاوة على أكثر من 200 جهة عالمية عارضة. وشهدت فعاليات القمة إعلان كبرى الشركات العالمية عن خططها لافتتاح مكاتب إقليمية لها في دبي، الأمر الذي يرسّخ مكانة الإمارة وجهة جاذبة للشركات العالمية.

وأكد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن إصدارات التراخيص الجديدة سجلت نمواً بنسبة 40 % خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2023. وقال لوكالة أنباء الإمارات على هامش القمة، إن العام الجاري سيكون الأكثر زخماً فيما يتعلق بإصدار التراخيص الجديدة استكمالاً للنشاط المحقق في العامين الماضيين. وأضاف أن 2024 سيكون حافلاً من حيث إصدارات التراخيص الجديدة، والتي تشمل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إضافة إلى المؤسسات الكبرى والبنوك الدولية التي تواصل القدوم إلى مركز دبي المالي العالمي.

وتوقع جونستون استقبال ما يزيد على 100 طلب من قبل الشركات، وما بين 130 إلى 140 شركة جديدة سيتم ترخيصها لمركز دبي المالي العالمي، وهو ما يعكس وتيرة النمو. وقال إن مركز دبي المالي العالمي يعد المركز المالي الدولي الرئيسي في المنطقة، والذي يسهم في دعم استراتيجية دبي الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: نحن لا نشهد فقط تزايداً في عدد الشركات التي نقوم بترخيصها، ولكننا نشهد أيضاً نجاح أعمال الشركات في مركز دبي المالي العالمي، مما يسهل على الأفراد أعمالهم، إلى جانب تسهيل عقد وإبرام الصفقات. وأشار إلى أن بورصة ناسداك دبي، تقع ضمن مركز دبي المالي العالمي، ما يعني أن دبي لا تزال مركزاً عالمياً لإدراج الصكوك والسندات، لافتاً إلى أن ناسداك دبي باتت أكبر سوق في العالم للصكوك المستدامة، حيث بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي المدرجة فيها أكثر من 60 % وما يقارب 50 % من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العملات.

وتوقع أن يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيق مزيد من النمو والنشاط في العام الجاري، وذلك بفضل مكانة دبي التي تأسست لتصبح مركز مالي للمنطقة، مشيراً إلى أن المركز يضم أكثر من 40 ألف شخص يعملون فيه، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعملون في مجال التمويل خارج المركز. وأشار إلى أن دبي ستبرز خلال السنوات القليلة المقبلة كواحدة من أفضل أربعة إلى خمسة مراكز مالية عالمية، مضيفاً: نحن نسعى بالفعل إلى تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي، لمركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، أهمية قمة دبي للتكنولوجيا المستقبلية لرسم مستقبل هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال جمع أصحاب المصلحة وصناع القرار تحت سقف واحد لتشكيل مستقبل القطاع المالي. وقال إن التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي تلعب دوراً بارزاً في نمو القطاع المالي، مشيراً إلى أن القمة تسلط الضوء في جلساتها على دور التقنيات الحديثة في القطاع المالي كونها ركيزة من ركائز نمو القطاع والابتكارات.

وأضاف أن قطاع التكنولوجيا المالية يواصل نموه مدعوماً بزيادة الاستثمارات والابتكارات، لافتاً إلى دور مركز دبي المالي العالمي في تعزيز نموه من خلال استقطاب الشركات العاملة في هذا المجال، مؤكداً أن المركز يضم حالياً نحو 900 شركة مختصة بالتكنولوجيا المالية والتي بدورها تسهم في تعزيز مواصلة زخم نمو القطاع المالي والتكنولوجي.

وأوضح أن القمة تهدف إلى التركيز على مستجدات القطاع ومناقشة مختلف المحاور شاملة اختصاصات نوعية كالمدفوعات الرقمية والمصرفية المفتوحة والأصول الرقمية، إضافة إلى دور رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية.

مكتب إقليمي

من جانب آخر، أكد توماس سكومال رئيس مجلس إدارة «Dyna.AI» المتخصصة في مجال خدمات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومقرها سنغافورة، تطلعه إلى توسعة نطاق أعمالهم في الإمارات، واصفاً دبي بأنها وجهة مثالية للمراكز والمكاتب الإقليمية نظراً لبنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي المميز.

وقال سكومال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024: يعد الانتقال إلى الإمارات ودبي بالتحديد منطقياً كونها المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى المنطقة والشرق الأوسط. ويأتي انعقاد القمة في وقت مثالي للتوسع بشكل أكبر إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من الإمارات.

وأعرب سكومال عن سعادته ببدء الشركة التوسع العالمي انطلاقاً من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، مؤكداً أن عمل شركته لا يقتصر على تقديم حلول الذكاء الاصطناعي التخصصية في المجال المالي، وإنما يمتد ليشمل تقديم نموذج أعمال RaaS (تقديم النتيجة كخدمة) الفريد والمبتكر، وأوضح أن الشركة تدعم الخدمات التي يمكن أن تحدث نتائج أعمال ملموسة لقطاعات البنوك والتأمين وإدارة الثروات والتكنولوجيا المالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز