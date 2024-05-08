مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش ومعهد الإمارات المالي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومعهد الإمارات المالي المتخصص في مجال التدريب المصرفي والمالي، مذكرة تفاهم تستهدف تبادل المعارف والخبرات في مجالات الاهتمام المشترك.

ويسعى الطرفان إلى إطلاق برامج تدريبية، وتنظيم فعاليات ومشاريع نوعية من شأنها بناء جيل جديد من الدبلوماسيين الاقتصاديين وتأهيلهم لمواجهة التحديات والتعقيدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم.

وقال سيف الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة المعهد : «يأتي توقيع المذكرة تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع المالي وتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها، والتي هي في صدارة أولويات المعهد. سنواصل العمل على خلق المزيد من الشراكات والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى الاستثمار في تنمية الموارد البشرية لإعداد جيل متميز بأعلى المستويات من المهارات العلمية والاحترافية والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمستدام».

وقالت نورة البلوشي، مدير عام المعهد: «يعكس تعاوننا مع الأكاديمية حرصنا المشترك على تحقيق التميز في المجال الأكاديمي، ووعينا بالدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية في ظل التعقيدات التي يشهدها العالم اليوم. فمن خلال دمج خبراتنا المالية مع المعرفة والفهم الشامل للمشهد العالمي وتغيراته المستمرة، فإننا نحقق أهدافاً نوعية تتمثل في بناء قادة في الدبلوماسية الاقتصادية وتمهيد الطريق للتعاون الدولي والتميز في هذا القطاع».

وتشكل مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من د. محمد إبراهيم الظاهري ونورة البلوشي، بداية مرحلة جديدة من التعاون والجهود المشتركة لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية، حيث سيعمل الطرفان على تنفيذ مبادرات استراتيجية من شأنها المساهمة في دعم ازدهار اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي في هذا المجال.

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