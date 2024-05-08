الإمارات.. آراء الجمهور «دليل استرشادي» في صياغة القرارات الحكومية

المصدر: أبوظبي - وام

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تجسد عملية رسم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية في دولة الإمارات حالة إبداع جماعية ونهجاً تشاركياً قائماً على التواصل المباشر بين صانع القرار وأفراد المجتمع، للوقوف على آرائهم والاستفادة من مقترحاتهم.

وتحرص حكومة الإمارات على إبقاء جمهور متعامليها على اطلاع بالخدمات والمبادرات الحكومية، وتتشاور معهم في المسائل كافة التي تهمهم، ولهذا الغرض تطرح من خلال منصة المشاركة الإلكترونية عبر بوابتها الرسمية مشورات متنوعة من مختلف الجهات الحكومية بغرض جمع أكبر عدد ممكن من الآراء، وتحليلها. وأطلقت الإمارات، خلال السنوات الماضية، مبادرات لإشراك الجمهور في القرارات والسياسات الحكومية العامة، ونجحت في تعزيز دور المجتمع بكافة شرائحه في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

باكورة مبادرات

وشهد العام 2013 باكورة المبادرات الإماراتية الهادفة لإشراك الجمهور في عملية صنع السياسات والقرارات العامة، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أكبر مبادرة عصف ذهني وطنياً، دعا خلالها المواطنين والمقيمين إلى المشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم الإيجابية للخروج بتوصيات ومشروعات تسهم في تطوير قطاعي الصحة والتعليم.

وأسفرت المبادرة عن تلقي 65000 مقترح من الجمهور اعتمد على اثرها مجلس الوزراء مجموعة من التدابير مثل إلغاء السنة التحضيرية في الجامعات وتطوير المواد في المرحلة الثانوية لتتوافق مع المتطلبات الجامعية، وتحفيز مهنة التدريس عبر إطلاق مشروع التدرج الوظيفي للمعلمين، ووضع نظام جديد لتقييم وتصنيف الجامعات، وإلغاء نظام التشعيب بين الأدبي والعلمي، والتحول للمواد الإجبارية والاختيارية في وقت مبكر من المرحلة الثانوية، وإطلاق نظام التطوير والتقدم الوظيفي للمعلمين من أجل جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية، وتشجيع المنافسة والتميز، وتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين.

وفيما يتعلق بالنظام الصحي في الدولة، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من المبادرات الصحية مثل إطلاق برنامج للرعاية الصحية الإلكترونية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق النائية، وبشكل خاص للمسنين، وإطلاق نظام لتقييم المستشفيات والعيادات الصحية وقياس رضا العملاء ونجاح العمليات الجراحية، والموافقة على برنامج فحص منتظم وشامل لكل مواطن لتعزيز الوقاية الصحية، وتوحيد معايير اعتماد الأطباء المتخصصين في الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وإطلاق برنامج الكشف المبكر عن السرطان، وغيرها الكثير من المبادرات ذات الصلة بالقطاع الصحي.

حملة إثراء

وأطلقت الإمارات في عام 2018، حملة إثراء محتوى البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات بهدف إشراك زوار البوابة من أفراد، ومتعاملين من القطاعين العام والخاص في إبداء الرأي، وتوفير ملاحظات عن المعلومات التي يرونها غائبة أو مغلوطة على البوابة. واستقبلت البوابة آلاف المشاركات، وعمل فريق البوابة على فرز المشاركات على أساس فائدتها وأهميتها لجمهور المتعاملين، وإضافة الموضوعات التي تم اقتراحها أو تعديلها.

وفي 2019، أطلقت دولة الإمارات مشروعاً وطنياً لتصميم الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، بهدف إبراز هوية الدولة الأصيلة، وترسيخ صورتها الإيجابية إقليمياً ودولياً؛ ونقل قصة الإمارات الملهمة ومسيرة بنائها وتطورها وازدهارها ومشاركتها مع كل الدول والشعوب. وصمم 49 من المبدعين الإماراتيين 3 شعارات للهوية الإعلامية الجديدة، وعليه دعت حكومة الإمارات الجمهور داخل الدولة وخارجها المشاركة في التصويت لاختيار الشعار الذي يمثل بنظرهم قصة نجاح الإمارات، ورحلتها للخمسين عاماً المقبلة.

من جهته اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبدأ إشراك الجمهور في عملية تعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المالي الإماراتي، ودعم تطوير أعمال التكنولوجيا المالية. وطرح المصرف في 2019 مبادرة تهدف إلى إشراك المعنيين، وبشكل خاص، الشركات التي تعتزم ممارسة أعمال منصات التكنولوجيا المالية، والمشاركين في عمليات التمويل الجماعي القائم على القروض، وأي أطراف أخرى لها مصلحة في المجال إلى إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتحسين المنظومة التشريعية لمنصات التمويل الجماعي القائم على القروض.

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