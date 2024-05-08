بحث مجالات التعاون بين الإمارات والباراغواي

المصدر: أسونسيون ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سعيد عبدالله القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين والسفير غير المقيم لدى جمهورية الأورغواي الشرقية وجمهورية الباراغواي، روبين راميريز ليسكانو وزير خارجية الباراغواي، بحضور كارولين كونثر لوبيز سفيرة الباراغواي المعيّنة لدى الإمارات.

ونقل السفير إلى وزير خارجية الباراغواي خلال اللقاء تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية الباراغواي مزيداً من التقدم والازدهار في المجالات كافة.

من جانبه، حمّل وزير خارجية الباراغواي، السفير، تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

كما التقى سعيد عبدالله القمزي، معالي سيلفيو أوبيلار رئيس مجلس الشيوخ وكونغرس الباراغواي، وذلك بمقر الكونغرس بالعاصمة أسونسيون.

ونقل السفير إليه، خلال اللقاء، تحيات معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسلمه دعوة من معاليه لزيارة دولة الإمارات.

كما حضر سعيد عبدالله القمزي، توقيع أوبيلار على قرار إنشاء لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ.

وأكد القمزي حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الباراغواي.

من جانبه، أكد أوبيلار وجود العديد من فرص التعاون، بما يحقق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز