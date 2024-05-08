سعود المعلا وعبدالله بن سالم ومنصور بن محمد والشيوخ يعزون بوفاة حرم سيف الشعفار

المصدر: دبي - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية الأسبق، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً سموه المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

مواساة

إلى ذلك، قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي، حيث عبر عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة.

عزاء

وقدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى حرم الفريق سيف بن عبدالله الشعفار.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء أيضاً عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

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