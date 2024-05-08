«دبي الخيرية» تمكن موظفيها ببروتوكول المناسبات الرسمية وفنون الإلقاء

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جمعية دبي الخيرية برنامجاً تدريبياً للعديد من كوادرها الوظيفية، حول «بروتوكول المناسبات الرسمية وفنون الإلقاء والحديث»، ضمن خطة إدارة الموارد البشرية في الجمعية لتطوير وتنمية مهارات موظفيها، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات ومواضيع متعددة تخدم الأهداف المرجوة، لتحسين أداء الكوادر البشرية بما ينعكس على نوعية الخدمات التي تقدمها الجمعية.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي حاضر فيه المدرب والإعلامي «أحمد شبيب»، من مركز «إتش دي تي سي» للتدريب، التعريف بمجموعة من القواعد والتقاليد التي يجب اتباعها في الأحداث والمناسبات الرسمية مثل الاحتفالات الحكومية والدبلوماسية. إضافة إلى فنون الإلقاء والحديث التي تتعلق بكيفية التواصل الفعال والإلقاء المؤثر في المناسبات العامة والخاصة، بما يتناسب مع الجمهور المستهدف والغرض من الحديث.

وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية أن توفير التدريب والتأهيل للعاملين بالجمعية يمثل أولوية قصوى لدى الإدارة؛ حيث يسهم التدريب في تعزيز الكفاءة والفعالية، وذلك عبر توجيه الموظفين نحو أفضل الممارسات العالمية، مما يؤدي إلى تحسين مهاراتهم الشخصية والاحترافية، وتطوير أدائهم الفردي والجماعي من أجل الوصول إلى أفضل خدمة للعملاء والمستفيدين.

وقال المدير التنفيذي لدبي الخيرية: «هذا البرنامج التدريبي أعدته إدارة الموارد البشرية لتلبية الاحتياجات التدريبية للموظفين، لنشر ثقافة البروتوكول والإتيكيت، وتعزيز مهاراتهم والتي تتضمن الجوانب المهنية التي تتعلق بواجبات المناسبات الرسمية، إلى جانب تحسين مهارات التحدث والإلقاء لدى المشاركين وتزويدهم بالأدوات والتقنيات اللازمة، باعتبارها من أهم المهارات التي يحتاجها الأفراد في العمل والحياة اليومية، فالقدرة على التحدث بثقة وفعالية أمام الجمهور تساعد على إيصال الرسائل بشكل واضح وفعال، وتحقيق النجاح في الأعمال والعلاقات الشخصية والعامة».

وأعرب المشاركون في البرنامج عن سعادتهم بالمشاركة بالبرنامج، والاستفادة الكبيرة التي حظوا بها من خلال التعرف على قواعد البروتوكول والإتيكيت في المناسبات الرسمية، وفنون الإلقاء والحديث في إطار العمل الخيري.

وفي ختام البرنامج التدريبي، سلم أحمد السويدي، بحضور الدكتور محمد سعيد، مدير إدارة الموارد البشرية بالجمعية، الشهادات للمشاركين.

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