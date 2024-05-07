"طرق دبي" وحكومة مدينة سيؤول توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع النقل العام

المصدر: البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات، وحكومة مدينة سيؤول الكبرى، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما، والتعاون في قطاع النقل العام وإيجاد الفرص التطويرية في العديد من المجالات والمشاريع التجريبية للقيادة الذاتية والتنقل الجوي في المناطق الحضرية والتكنولوجيا ذات العلاقة وتكريس الجهد المشترك لتحقيق رؤية الجانبين في جعل المدينتين مركزاً ريادياً في مجالات التمويل والأعمال والسياحة وتفعيل الرؤى بما يكفل تحقيق سعادة السكان والمتعاملين.

وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن حكومة مدينة سيؤول الكبرى، معالي أو سي هون عمدة مدينة سيؤول، بحضور عدد من المسؤولين من الهيئة وحكومة سيؤول.

ونصت مذكرة التفاهم على إرساء ثقافة العمل المشترك للتعاون من أجل رفع مستوى الأداء وتسهيل المعاملات وتطوير خدمة العملاء، والحفاظ على التواصل بينهما لتحقيق مصالحهما المشتركة، التي تخدم إمارة دبي ومدينة سيؤول، وتحديد الإطار العام لعلاقات الشراكة بين الطرفين بما يضمن تحقيق المنفعة بينهما، وتبادل المعرفة الفنية والخبرة على جميع المستويات وتبادل المعلومات والدراسات المتعلقة بالمهام الرئيسة والتخصصات للطرفين.

التعاون الاستراتيجي

ورحب معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بتوقيع مذكرة التفاهم مع حكومة سيؤول الكورية، مشيداً بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط هيئة الطرق والمواصلات والمؤسسات والشركات الكورية العامة وخبراتها المتميزة في مجال المواصلات وأنظمة التنقل.

وقال: يشترك الجانبان في كثير من الأهداف الاستراتيجية، ويستطيعان تبادل أفضل الخبرات في مجال تخطيط وتشغيل خدمات نقل الركاّب وبالأخص حافلات المواصلات العامة، وتطوير حلول مستدامة ومبتكرة للنقل الجماعي، بما في ذلك الحافلات السريعة على المسارات المخصصة، والحافلات الكهربائية.

وأكد معالي مطر الطاير حرص الهيئة على دعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة مع حكومة سيؤول وتفعيل وإرساء أسس التعاون المشترك، وتكامل الجهود وتبادل الخبرات فيما بينهما.

مشاريع التنقل المستقبلي

بدوره أعرب معالي أو سي هون عمدة مدينة سيؤول عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة، وحرص المدينة على توطيد أواصر التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في نقل التكنولوجيا وتسهيل التبادل المعرفي بين المدينتين، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم مصالح الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وقال: نظراً للاستثمارات الكبيرة للمدينتين في تطوير أنظمة النقل المستقبلية، فإننا نتوقع الاستفادة المتبادلة من نتائج المشاريع التجريبية للتنقل المستقبلي، والتي تشمل مشاريع ابتكارات متطورة مثل التنقل الجوي الحضري والمركبات ذاتية القيادة.

وأضاف: يسرنا دعوة هيئة الطرق والمواصلات للمشاركة في أسبوع سيؤول للحياة الذكية، المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل، لتعزيز تبادل سياسات واستراتيجيات النقل.

علاقات الشراكة

وحددت مذكرة التفاهم الإطار العام لعلاقات الشراكة بين الطرفين بما يضمن تحقيق المنفعة للجانبين وتعزيز التعاون فيما بينهما، مع التركيز على التعاون في قطاع النقل العام، وإيجاد الفرص التطويرية من خلال الزيارات الميدانية للجانبين، وتعزيز التعاون بينهما والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها المدينتان لتعزيز التقدم في مجال التنقل المستقبلي، وتبادل الخبرات بين المدينتين لتطوير خدمات النقل العام في خدمة حافلات النقل السريع، والمسارات المخصصة للحافلات، والتنقل المشترك ومفهوم التنقل كخدمة (MAAS)، والسياسات المتعلقة بتشغيل مركبات الأجرة وإدارة خدمات الحجز الإلكتروني، وتحليلات البيانات الضخمة في التنقل الحضري، وتكامل وسائل النقل، وتخطيط الشبكة وتصميمها، ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع النقل، وخيارات التحصيل والدفع.

وتضمنت المذكرة تبادل الأفكار بين الطرفين فيما يتعلق بسياسات النقل المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على إدارة أساطيل الحافلات الكهربائية والهيدروجينية، وإنشاء وتشغيل البنية التحتية للشحن الكهربائي والهيدروجيني.

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