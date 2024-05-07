مكتوم بن محمد: الإمارات وجهة عالمية مفضلة للتكنولوجيا المالية والشركات الدولية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مع يي-هسين هونج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز" العالمية الرائدة في مجال الاستشارات المالية والاستثمار وإدارة الأصول، واستعرض سموه ويي-هسين هونج الفرص الاقتصادية الاستثنائية في الإمارات ودبي.

وقال سموه عبر منصة "إكس": التقيت على هامش اليوم الثاني من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع يي-هسين هونج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز" العالمية الرائدة في مجال الاستشارات المالية والاستثمار وإدارة الأصول، واستعرضنا معها الفرص الاقتصادية الاستثنائية في الإمارات ودبي، كما ناقشنا سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك التي تُسهم في تحقيق تطلعاتنا الاقتصادية المشتركة.

وأضاف سموه، "التكامل والتعاون البنّاء هو جوهر مستقبل الاقتصاد، وعبر الحوار المستمر والشراكات الاستراتيجية نصنع اقتصاداً جاذباً ومستداماً."

وأشار سموه، في الإمارات نسعى دائماً إلى توفير بيئة خصبة للابتكار وازدهار الأعمال، لنكون وجهة عالمية مفضّلة للتكنولوجيا المالية، والشركات الدولية."

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز