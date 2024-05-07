برنامج "تداوي" يرفع عطاء منصات بيت الخير إلى 17.2 مليون درهم

المصدر: البيان

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استأنفت اذاعة "نور دبي" بث برنامجها الانساني "تداوي" الذي يتم اذاعته بمبادرة مشتركة بين جمعية بيت الخير، ومجموعة تداوي الصحية في دبي، والذي أسهم في رفع عطاء منصات بيت الخير إلى 17.2 مليون درهم.

وتم إطلاق البرنامج خلال شهر رمضان الماضي، وتم خلاله توفير العلاج والرعاية الصحية والعمليات الجراحية 56 مريضاً من مصابي الأمراض المزمنة والمستعصية بتبرعات بلغت 2 مليون و700 ألف درهم.

ويذاع البرنامج يوم الاربعاء أسبوعياً ما بين الساعة الثالثة والرابعة عصراً على اذاعة وشاشة "نور دبي"، لجمع التبرعات لصالح الحالات الإنسانية المستحقة التي يتم ترشيحها من مستشفى تداوي أو جمعية بيت الخير للمساعدة في توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية.

وقال مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية: يهتم البرنامج بالحالات المرضية محدودة الدخل من كافة الجنسيات، والتي تعاني من عجز مالي يحرمها من الحصول على العلاج اللازم.

وأضاف: يستقبل مستشفى تداوي الحالات المرضية المستحقة ويوفر لها الفحص الطبي والعلاج ويجري الكادر الطبي العمليات الجراحية

اللازمة لها، وصولا الى الشفاء الكامل.

وأشار مروان ناصر إلى أن البرنامج يأتي ضمن المبادرات الإنسانية التي تطلقها مجموعة تداوي لخدمة المرضى المعوزين، ويضاف إلى مبادرة المجموعة بتقديم العلاج المجاني والدواء للمرضى غير القادرين يوم الجمعة من كل اسبوع في مركز تداوي الصحي بمنطقة ديرة، وهي أول مبادرة من نوعها في الدولة لتقديم العلاج المجاني للمرضى من مختلف الجنسيات.

من جانبه، أكّد سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام "بيت الخير"، حرص الجمعية على إطلاق مبادرات نوعية لمساعدة أكثر الناس حاجة، وقال: "إن برنامج تداوي الذي تنفذه "بيت الخير" بالتعاون مع مستشفى تداوي التخصصي يؤكد حرص الجمعية على توظيف الإعلام في خدمة الأسر والحالات الأكثر حاجة في المجتمع، من خلال برنامج إذاعي وتلفزيوني، يهتم بالشأن الخيري، ليكون نموذجاً متفرداً للخير، حيث يهدف للمساهمة في جمع التبرعات لتعزيز الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى المقيمين المتعثرين مادياً أو أولئك الذين لا يغطي تأمينهم الصحي الحالات الحرجة والصعبة التي تفوق قدرتهم على دفع مصاريفها، ضمن مشروع "علاج" الذي تنفذه الجمعية لدعم المرضى المعسرين".

ويأتي برنامج "تداوي" تعزيزاً لمنصات "بيت الخير" الإعلامية الإنسانية التي ساهمت وتساهم في دعم الحالات الإنسانية والمرضى المعسرين من ذوي الدخل المحدود، ليرفد عطاء برنامج "زايد الخير" الذي وصل مجموع ما أنفقه دعماً للمرضى منذ إطلاقه عام 2020 وحتى الآن ما يزيد عن 12 مليون درهم، استفاد منه ما يقرب من 300 مريض في حالة حرجة، وعطاء حملات "فزعة" الإلكترونية على مواقع التواصل، التي أنفقت منذ انطلاقها ما يقرب من 2 مليون درهم، بالإضافة لدور المنصات في تقديم المبادرات الإنسانية، كتكفل برنامج "زايد الخير" هذا العام، لجمع ما يكفي لتوصيل 13 طالباً من أصحاب الهمم بشكل يومي، ومساعدتهم على التنقل الآمن والوصول إلى مدارسهم ومراكز الرعاية والتأهيل الخاصة بهم.

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