افتتاح مختبر متقدم للتشخيص الجزيئي واختبارات المناعة في الإمارات

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افتتحت برجيل القابضة مختبر “أونكوهيلكس كولاب” المتطور للتشخيص الجزيئي والمناعي في دولة الإمارات، وذلك كجزء من التعاون بين برجيل وشركة "أونكوهيلكس” ومقرها كندا لتوفير اختبارات الملف الجزيئي والمناعي المتخصصة للتشخيص السريري، والبحوث المترجمة في أمريكا الشمالية وحول العالم.

ويقع المختبر في المنشأة التابعة لشركة برجيل القابضة، بمدينة برجيل الطبية "BMC" وهي أول منشأة من نوعها في دولة الإمارات تتمتع بقدرات شاملة في مجال علم المناعة الجزيئي والخلوي وتشخيص زراعة الأعضاء.

حضر حفل الافتتاح سعادة رادها كريشنا بانداي، سفير كندا لدى الدولة وجون سونيل ، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة ، والدكتور فيصل خان ، الرئيس التنفيذي لشركة أونكوهيليكس، إلى جانب كبار المسؤولين في من برجيل القابضة.

ويمثل إنشاء “إنكوهيلكس كولاب” تقدمًا كبيرًا في الطب التشخيصي، حيث يتيح إجراء الاختبارات المتخصصة والمتطورة محليًا، وهذا يلغي الحاجة إلى نهج التعبئة والشحن التقليدي ويمنع إرسال العينات خارج دولة الإمارات ، مما يؤدي إلى تبسيط العملية والاحتفاظ بالتشخيصات المهمة داخل الدولة.

بالإضافة إلى ذلك يمهد المختبر الطريق لتعزيز كفاءة الرعاية الصحية، واستخدام تقنيات متقدمة مثل تسلسل الجيل التالي “NGS”، وDroplet Digital PCR ، وقياس التدفق الخلوي متعددا لألوان لتقديم عدد كبير من الاختبارات التشخيصية المتقدمة.

وسيسمح هذا المرفق بإعادة الاختبارات التي تم الاستعانة بمصادر خارجية إليها سابقًا ونتيجة لذلك، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية توقع نتائج سريعة ودقة تشخيصية عالية مما يؤدي في النهاية إلى تحسين نتائج المرضى.

ويتمتع المختبر بمزايا فريدة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المحددة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة بما في ذلك التنميط الجيني للسرطان، والتشخيص الجزيئي والتشخيص الخلوي، وتشخيص زرع الأعضاء، واختبارات المناعة المتخصصة وستعمل هذه الخدمات على تحسين رعاية المرضى والمساهمة في تطوير حلول رعاية صحية مخصصة لسكان المنطقة.

وقال الدكتور مير طاهر شباني راد، المدير الطبي لشركة “إنكوهيلكس كولاب”.. “ هذا المختبر هو الأول من نوعه الذي يستخدم الخبرة الدولية الرائدة لتلبية الاحتياجات المحلية ويقدم هذا المختبر المتطور مجموعة شاملة من الخدمات التشخيصية، مما يوفر رؤى أعمق حول أمراض المستوى الجزيئي”.

وأضاف “ من خلال هذا التعاون المبتكر نهدف إلى مواجهة تحديات الرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يمهد الطريق لحلول رعاية صحية مصممة بشكل أفضل وتحسين نتائج المرضى”.

وقال " بالنسبة لنا، يمثل هذا التعاون الجديد معلمًا استراتيجيًا آخر نحو هدفنا المتمثل في أن نكون المزود الأول لخدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في المنطقة".

من جانبه قال الدكتور فيضل خان الرئيس التنفيذي للشركة “ يسعدنا أن نعلن عن إطلاق أونكوهيلكس كولاب وهي مبادرة رائدة بالشراكة مع برجيل القابضة ، ويمثل هذا التعاون علامة بارزة في التزامنا بإحداث ثورة في التشخيص من خلال البحث والابتكار، ونهدف معًا إلى تسخير التقنيات المتطورة من أجل وضع أساس لبرنامج بحثي متعدد ومتقدم للتشخيصات الدقيقة القائمة على الأدلة والتي تعد بنتائج أفضل للمرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وسيعمل المختبر الجديد التابع لشركة برجيل القابضة على توفير التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية، والتي من المتوقع أن تعود بالنفع على نظام الرعاية الصحية بأكمله في جميع أنحاء المنطقة، ومن خلال تقليل الاعتماد على الخدمات الدولية وتقديم حلول طبية فريدة،يدعم المختبر أيضًا الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الاعتماد على الذات في مجال الرعاية الصحية وتحفيز السياحة الطبية.

وبفضل القدرات القوية في المجالات السريرية الحرجة، يتمتع المختبر بموقع جيد ليكون بمثابة مركز للبحث والتطوير، والمساهمة في الابتكار والتقدم في العلاج.

وبالإضافة إلى خدمات التشخيص، تلتزم أونكوهيلكس كولاب برعاية المواهب والخبرة في مجال التشخيص الباطني، وسيقدم المختبر برامج التدريب السريري والزمالة في التشخيص الجزيئي وزراعة الأعضاء مما يزيد من بناء القدرات المحلية ورعاية المواهب في مجال التشخيص المتقدم.

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