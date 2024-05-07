«استشاري الشارقة» يبحث تعزيز التعاون مع وفد اقتصادي صيني

المصدر: الشارقة - وام

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بحث المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، مع وفد صيني أوجه التنمية ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاقتصاد والسياحة والطاقة والبيئة والبنية التحتية، في ظل تبني الإمارة سياسة تنويع الاقتصاد.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري ــ خلال اللقاء ــ حرص الشارقة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً كبيراً لتعزيز النواحي الاقتصادية والتنموية في الإمارة.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي لتأكيد استعداد المجلس لدعم وتسهيل جميع الجهود المبذولة، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وبذل الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في العلاقات الثنائية.

وناقش اللقاء فرص الاستثمار المشترك، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق مكاسب متبادلة، إلى جانب استعراض إمكانات الاستثمار في سوق العقارات في إمارة الشارقة. من جانبه أشاد الوفد الصيني بما تشهده إمارة الشارقة من تطور لافت في المستويات كافة، مبدياً تقديره للجهود التي تبذلها الإمارة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

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