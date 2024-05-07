شرطة أبوظبي تلتقي الشركاء الاستراتيجيين

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم مركز شرطة الفلاح بمديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي، ملتقى التوعية الأمنية الأول لعام 2024 مع الشركاء الاستراتيجيين في منطقة الاختصاص، وهم بلدية أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وشركة الدار العقارية، ومركز سنترال مول. وناقش الملتقى مختلف القضايا الأمنية والمجتمعية للتصدي للظواهر السلبية، واستعرض جهود التنسيق والتعاون بين المركز والشركاء، وتم التعريف بالخدمات الشرطية المميزة للجمهور وقنوات التواصل الخاصة بها.

وأكد العقيد سعيد عبدالله العامري، مدير مركز شرطة الفلاح، اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بالخدمات المقدمة لمختلف فئات وقطاعات المجتمع وإسعادهم، وحرصها المستمر على تعزيز الأمن والأمان ضمن رؤيتها الاستراتيجية «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان».

ولفت إلى الحرص المتواصل على تعزيز احتفاظ إمارة أبوظبي بمكانتها الريادية بكونها «المدينة الأكثر أمناً في العالم»، ومواصلة الجهود الريادية في تحقيق درجات عالية من الإحساس بالأمن والأمان.

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