6 أهداف استراتيجية لتصبح أبوظبي خالية من النفايات 2041

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت هيئة البيئة - أبوظبي، أنها تعمل على خطة مستدامة طويلة الأجل لتقليل الضغوط المتزايدة على إدارة النفايات والموارد الطبيعية في الإمارة، لتحقيق الرؤية الرامية إلى أن تصبح خالية من النفايات بحلول العام 2041، حيث عملت الهيئة على وضع إطار عمل ينطوي على 6 أهداف استراتيجية لتحقيقها بحلول عام 2041، والتي تتمثل في خفض معدل تولد النفايات الصلبة البلدية إلى 1.0 كغ للفرد في اليوم، ومعالجة 90% من إجمالي النفايات الصلبة البلدية، ومعالجة 90% من إجمالي النفايات غير الخطرة، فضلاً عن معالجة 99% من إجمالي النفايات الخطرة، بالإضافة إلى إعادة تدوير 40% من النفايات الصلبة غير الخطرة، وخفض حالات التخلص غير القانوني من النفايات المسجلة بنسبة 90%.

إدارة

وأقدمت هيئة البيئة - أبوظبي العام الماضي، على تجديد الترخيص البيئي لـ48 منشأة متخصصة في العديد من أنشطة إدارة النفايات ومعالجتها، كما أجرت الهيئة خلال العام الماضي، حملة تفتيش واسعة لرصد مخالفات المنشآت في مجال إعادة التدوير مخلفات أعمال البناء والهدم، والتي نتج عنها 49 زيارة تفتيش أجريت لـ36 منشأة لإدارة النفايات، و170 مخالفة، و26 شكوى استجيب لها، فضلاً عن 29 منشأة ممتثلة، كما وصل معدل الامتثال العام 81%، بينما بلغ عدد المنشآت غير الممتثلة 7 منشآت، وبلغ إجمالي الزيارات التفتيشية 21 زيارة، 14 منها مدينة أبوظبي، و7 في مدينة العين.

وعي

وأكدت الهيئة، أنها لم تدخر جهداً لرفع الوعي وتعزيزه حول تحديات النفايات، من خلال عقد 12 جلسة توعوية شارك فيها 1325 مشاركاً، فضلاً عن 11 حملة تنظيف عبر برنامج علم المواطنة «ساهم» شارك فيها 756 متطوعاً وتم خلالها جمع 7.602 كغ من النفايات.

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