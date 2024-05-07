انتخاب مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن

المصدر: أبوظبي - وام

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انتخبت جمعية الإمارات للإنترنت الآمن «eSafe»، المؤسسة غير الربحية الرائدة في توفير الحماية للأطفال من مخاطر الإنترنت، خلال اجتماع جمعيتها العمومية العادية، مجلس إدارة جديد بالإجماع، برئاسة الدكتور عبد الله محمد المحياس، والمهندس عادل الكاف الهاشمي نائباً للرئيس، والمستشار خالد باسويد أمين الصندوق وأمين السر مؤقتاً، والأعضاء الدائمين كل من الدكتور سعيد الظاهري، والدكتور حامد النيادي، وناصر النيادي، وإبراهيم الهدار.

وصادق اجتماع الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة ومركزها المالي وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية، كما وافق على خطة العمل والميزانية لعام 2024، بحضور ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع والأعضاء.

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