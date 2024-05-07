مركز أبوظبي للصحة العامة يُعلن عن خدماته لمكافحة الآفات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، انتقال خدمات لمكافحة آفات الصحة العامة، لتكون ضمن اختصاصاته، وسيقوم بالتعامل مع الطلبات فيما يخص رصد وانتشار آفات الصحة العامة في كافة مناطق أبوظبي. ويمكن لأفراد المجتمع وأصحاب المزارع والعزب الحصول على خدمات مكافحة الآفات من خلال التواصل مع مركز حكومة أبوظبي عبر الرقم 800555 أو تقديم طلب عبر منصة «تم».

وحول انتقال خدمات مكافحة آفات الصحة العامة، قال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة: «يحرص مركز أبوظبي للصحة العامة على المساهمة في حياة أفراد المجتمع في أبوظبي والصحة المجتمعية، وضمان سلامتهم ورفاههم من خلال تقديم خدمات مكافحة الآفات ونواقل الأمراض، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية من خلال فرق متخصصة وخبيرة باستخدام معدات وتقنيات متطورة لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، انطلاقاً من الدور المحوري لمكافحة الآفات في الوقاية من انتشار الأمراض المعدية والحفاظ على الصحة العامة».

وسيعمل المركز على توفير وتقديم برامج تطوير وتأهيل المتخصصين في مجال مكافحة الآفات، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ما يعزز من قدراتهم وكفاءتهم، إضافة إلى تعزيز منظومة البحث العلمي ذات العلاقة بتشخيص وتصنيف نواقل الأمراض وتطوير سبل المكافحة المثلى عن طريق التجارب البحثية، المخبرية والحقلية، وتقييم الكفاءة الحيوية لمواد المكافحة والمبيدات وتطوير مراكز نقل المعرفة البحثية العلمية إلى الفنيين والجمهور.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة: «سيتولى مركز أبوظبي للصحة العامة مهام التعامل مع البلاغات الواردة فيما يخص تكاثر وانتشار آفات الصحة العامة في المناطق المفتوحة، بالإضافة إلى الإشراف على تصاريح عمليات مزاولة المهنة لكافة الأنشطة المتعلقة بمكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة».

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