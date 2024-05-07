60 % تخفيضات بجميع فروع تعاونية الاتحاد في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت تعاونية الاتحاد، عن إطلاقها عدداً من حملات التخفيضات الجديدة، وذلك في جميع فروعها ومراكزها التجارية المنتشرة بإمارة دبي، إذ تشمل خصومات تصل نسبتها إلى 60 % على 3 آلاف سلعة مختارة، حيث تأتي هذه الحملات، ضمن حملات شهر مايو لإسعاد المستهلكين، وتلبية متطلباتهم، وتوفير منتجات عالية الجودة لهم، وبأسعار تنافسية، بما يتناسب مع مبادرات التعاونية المجتمعية.

وأكدت تعاونية الاتحاد، عن إطلاق الحملات الترويجية بشكل أسبوعي وشهري لإسعاد المستهلكين، ضمن مساعيها إلى طرح العروض التي تشتمل على خصومات كبيرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، مشيرة إلى أنها خصصت في شهر مايو العديد من الحملات المتنوعة والشاملة، بنسب تخفيضات متباينة بين 40 إلى 60 %، منها حملة أهلاً بالصيف.

وأضافت أن الحملات شملت أسعار منتجات وسلع من أصناف مختارة من الخضراوات والفواكه والعصائر والمياه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت.

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