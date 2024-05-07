تعاون طبي بين «M42» و«أسترازينيكا»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت «M42»، الشركة العالمية التي تسعى لإعادة صياغة مستقبل الصحة باستخدام أحدث التقنيات ومقرها أبوظبي، اتفاقية تعاون مع شركة «أسترازينيكا» العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية، لتطوير حلول الرعاية الصحية الوقائية والجيل المقبل من الطب الدقيق لمرض سرطان الثدي.

و ستقوم «M42» بوضع تسلسل الجينات الموروثة المسببة لسرطان الثدي، بهدف صياغة خطط الرعاية الشخصية والاستراتيجيات الوقائية التي تلبي احتياجات كل مريض على حدة. وتمثل هذه المبادرة دلالة على إمكانات «M42» المتقدمة في وضع التسلسل الجيني المدعوم بتقنيات «أوميكس» المتعددة في مجال تشخيص الأورام وهو مجال جديد نسبياً وينطوي على إمكانات هائلة لتحسين المخرجات العلاجية للمرضى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز