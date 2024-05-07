رئيس الدولة يتلقى تعازي ولي العهد السعودي والرئيس الموريتاني بوفاة طحنون بن محمد

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالين هاتفيين من كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، قدما خلالهما خالص تعازيهما ومواساتهما إلى سموه بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله.

فقد تلقى سموه، أمس، اتصالاً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان. كما قدم سموه التعازي إلى أسرة الفقيد وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه فقيد الإمارات الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

كما قدم صاحب السمو رئيس الدولة خلال الاتصال خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسمو ولي العهد وعائلة الفقيد والشعب السعودي الشقيق، في وفاة الشاعر الكبير الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، داعياً الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان، فيما شكر سمو ولي العهد أخاه صاحب السمو رئيس الدولة لما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة.

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو رئيس الدولة اتصالاً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته إلى سموه بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، كما أعرب عن تعازيه إلى عموم أسرة آل نهيان الكرام وشعب الإمارات في الفقيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان. من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الموريتاني، لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه الفقيد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما والحرص المشترك على تعزيزها.



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