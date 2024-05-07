حاكم الشارقة يتفقد مشروع قناة اللية المائية ويطلع على مراحل العمل

المصدر: الشارقة - البيان

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تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مشروع قناة اللية المائية بالشارقة، التي يتم إنشاؤها بطول 800 متر، وتهدف إلى زيادة تدفق المياه القادمة من الخليج العربي إلى بحيرة خالد.

وشاهد سموه الخرائط الزمنية للمشروع، التي تعرض خطوات تنفيذ المشروع الذي يتضمن جسرين رئيسين وقناة مائية وكاسراً بحرياً وممشى، الذي تم البدء فيه منذ يناير 2023. واطلع سموه على اللوحات التي توضح مراحل العمل وطرق الحفر وإنشاء الجسور، مستمعاً سموه لتفاصيل مستجدات العمل وطرق ربط المشروع الحالي بالمشاريع الأخرى المجاورة مثل جزيرة العلم وبحيرة خالد.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة، المخططات المستقبلية للمشاريع الخدمية التي ستقام على أطراف القناة المائية، متعرفاً سموه إلى التصاميم المعمارية المستخدمة في المشروع وكاسر الأمواج بطول 320 متراً، الذي سيعمل على حماية جدران القناة، إضافة إلى المرافق التي ستخدم رواد المنطقة، وطريقة حركة المياه من بحيرة خالد إلى الخليج العربي.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن عملية استكمال اختبارات الكاسر والقناة، وذلك للتأكد من سلامة الإنشاءات في أقسى الظروف، وكذلك للتأكيد على فعالية القناة والكاسر في تدفق المياه للجزيرة، وبينت النتائج نجاح الاختبارات التي تمت بجميع عناصرها.

وتتضمن المرحلة القادمة من المشروع، إنشاء واجهة مائية جديدة تتميز بطابع معماري إسلامي يتوافق مع الطابع المعماري للجهات الحكومية المجاورة ومبنى سوق الجبيل المقابل للقناة من الجهة الأخرى.

ورافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته كل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات، والدكتور صلاح بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة».

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