برعاية سيف بن زايد.. انطلاق «آيسنار 2024» في أبوظبي 21 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان، بالتعاون مع مجموعة أدنيك مُؤتمر «آيسنار 2024»، المُصاحب للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، على مدار يومي 21 و22 مايو الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«آيسنار أبوظبي 2024»: «يأتي المُؤتمر المتخصص في إطار جهود متكاملة، ورؤية في استشراف المستقبل لإيجاد حلول للتحديات المقبلة».

وأضاف أن «المؤتمر منصة تضم كوكبة من الخبراء في مجالات الأمن السيبراني والوطني وإدارة الأزمات، يقدمون فيها أوراق عمل ويستعرضون أهمَّ الاستراتيجيات لتعزيز الاستعداد والجاهزية للمستقبل، وتطوير قدرات قوى إنفاذ القانون، ويأتي مكمِّلاً للدور الحيوي لمعرض «آيسنار» في تعزيز الأمن والوقاية المجتمعية والحماية المدنية، وعرض أحدث الابتكارات في مجالات الأمن الوطني».

محوران

من جانبه أوضح جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن المُؤتمر يركِّز على محورين رئيسيين؛ يتناول الأول الشرطة وإدارة الأزمات في عصر الابتكار، ويسلط المحور الثاني الضوء على الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا الأمنية، وهما محوران مهمان جداً، بالنظر إلى ما يشهده العالم من تسارع غير مسبوق في الابتكار، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن تنظيم أكاديمية ربدان لمُؤتمر «آيسنار 2024» يأتي انطلاقاً من إيمانها الكبير بدور المُؤتمر المهم في تعزيز منظومة الأمن الوطني محلياً وعالمياً، فضلاً عن تقديم منصة توفِّر حلولاً لترسيخ الاستقرار العالمي، مع النظر إلى الجوانب المتعلقة بالأمن الوطني.

وقال مورس: إن المؤتمر يستضيف نخبة من الرؤساء التنفيذيين والقادة والخبراء المتخصِّصين في مجالات الشرطة والأمن وإدارة الأزمات والأمن السيبراني، الذين يُسهمون في إثراء الجانب المعرفي للمشاركين، وتوفير الحلول الأمنية المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى تبادل الخبرات وتدشين الشراكات الاستراتيجية بين المؤسَّسات ذات الصلة.

رؤية

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يشكل مؤتمر آيسنار أبوظبي 2024 رؤية استراتيجية هادفة تسعى إلى تعزيز مسارات الابتكار الأمني».

وأوضح أنَّ المُؤتمر سيستعرض مواكبة التحوُّلات العالمية، وتطوير مفاهيم الأمن الوطني، وتحديث الاستراتيجيات والسياسات الأمنية، بتوفير منصة عالمية المستوى تستضيف نُخبة من صُنّاع القرار والمتخصِّصين من العالم؛ لتبادُل الرُّؤَى عن التحديات الأمنية المعاصرة.

وتشهد أعمال اليوم الأول مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة بالشرطة وإدارة الأزمات في عصر الابتكار، منها التحالفات الاستراتيجية في الاستقرار العالمي، وتحليل اتجاهات الأمن الوطني، وتبنّي الاستراتيجيات المستقبلية، والابتكار في مجال الشرطة القائم على الأدلة، واستراتيجيات الشرطة وإدارة الأزمات في العصر الرقمي، والتحديات والفرص في عصر الابتكار الأمني، وضمان الاستدامة في الأمن الوطني.

ويركز اليوم الثاني من المُؤتمر، عبر جلسات عدة، على الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا الأمنية، من خلال تسليط الضوء على أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي.

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