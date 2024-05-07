الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع كومنولث أستراليا

المصدر: كانبيرا - وام

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ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد الإمارات إلى كومنولث أستراليا الصديقة.

وتهدف الزيارة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

واستهلت معالي ريم الهاشمي والوفد المرافق الذي يضم الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير الدولة لدى أستراليا، ومسؤولين من مجموعة إيدج القابضة، زيارتها بلقاء أنثوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا في العاصمة كانبيرا، وبحضور بيني وونغ، وزيرة الخارجية الأسترالي، وتم في اللقاء التأكيد على الأهمية التي توليها كل من دولة الإمارات وأستراليا لتوطيد وتنمية العلاقات الثنائية، التي سيحتفل البلدان العام المقبل الذكرى بالخمسين لتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما ناقش الجانبان التعاون في مجال التجارة والاستثمار والطيران والطاقة المتجددة، إذ أكدت معالي الهاشمي أن العلاقات في تطور مستمر، وهو ما يعكسه تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين الصديقين في السنوات الماضية.

مجالات

والتقت معالي ريم الهاشمي أيضاً ريتشارد مارلز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي، وبحثت معه العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات، وأكد الجانبان حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز مسارات التعاون الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية لهما.

تجدر الإشارة إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأستراليا زاد في الأعوام الأربعة السابقة بنسبة %16.3.

ومن ناحية أخرى، زارت معاليها والوفد المرافق النصب التذكاري للحرب، حيث قامت معاليها بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول، كما وضعت إكليل زهور على نصب العمل الإنساني في كانبيرا تكريماً لذكرى السيدة الأسترالية زومي فرانكوم التي فقدت حياتها في قطاع غزة عقب استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي في 1 أبريل الماضي.

وأكدت معاليها إدانة دولة الإمارات أعمال العنف التي يتعرّض لها العاملون في مجال العمل الإنساني، مشددة على أهمية احترام الدول القانون الدولي الإنساني.

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