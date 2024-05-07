1283 مشروعاً منتجاً نفذتها «الشارقة الخيرية» في 3 قارات 2023

المصدر: الشارقة - وام

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أكدت جمعية الشارقة الخيرية أنها تمكنت خلال العام الماضي 2023، من تنفيذ 1283 مشروعاً إنتاجياً خارج الدولة بتكلفة إجمالية بلغت مليونين و268 ألفاً و830 درهماً في عدد من البلدان المشمولة بالمساعدات الخارجية.

وأوضحت الجمعية أنها نفذت 449 مشروعاً في عدد من دول قارة آسيا و698 مشروعاً مماثلاً في دول قارة أفريقيا، إلى جانب 136 مشروعاً إنتاجياً في قارة أوروبا.

وأكد محمد بن نصار مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الجمعية أن جمعية الشارقة الخيرية تسعى إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة في العمل الخيري والإنساني، ليصبح وسيلة للإنتاج بتحويل مستحقي المساعدات إلى أشخاص منتجين ومؤثرين في عجلة التنمية.

قيم

وأضاف: «تستلهم الجمعية أهدافها من توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنبهت مبكراً إلى تلك القيم السامية في العمل الإنساني».

وقال بن نصار: «إن فرق إدارة المشروعات والعون الخارجي بالجمعية، تقوم بعمل دراسة مستفيضة بشكل مستمر حول احتياجات الأسر المنتجة من أدوات العمل التي تناسب الحرف التي يمتهنونها، والاطلاع على أهمية توفير هذه الأدوات لتلك الأسر، لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، ومنها تكون برامج الأسر المنتجة، التي أسهمت بشكل جذري في تحويل حياة المجتمعات الفقيرة إلى موطن للإنتاج».

وأشار إلى أن الجمعية لديها الكثير من مشروعات دعم الأسر المتعففة التي تسعى لتنفيذها بين الفئات المستحقة في أكثر من 110 دول حول العالم، متوجهاً بالشكر للمحسنين والمشاركين في دعم المشروعات التي تم تنفيذها ودعمت العديد من الفئات المستفيدة.

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