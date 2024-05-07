«صقور الإمارات» و«مالتي ليفل» يتعاونان لإطلاق أول مركز للطيران الذاتي بالعين

المصدر: وام

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أبرم نادي صقور الإمارات للطيران مذكرة تفاهم مع مجموعة "مالتي ليفل" بشأن إنشاء أول مركز للطيران الذاتي في مدينة العين.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بمقر النادي بمدينة العين بحضور محمد الكعبي المدير التنفيذي للنادي وعبد الجبار الصايغ رئيس مجلس إدارة مجموعة "مالتي ليفل" وعدد من ممثلي الجهات الحكومية بالمدينة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير خطط سريعة للبنية التحتية والمصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للطيران الحديث، والتي تعتبر من بين المبادرات المستهدفة لتنفيذ مرفق تصنيع خاص للطائرات الكهربائية، فضلا عن ترسيخ مكانة الإمارات على الساحة العالمية للطائرات الجوية الذاتية إضافة إلى جعل نادي صقور الإمارات للطيران مركزًا للابتكار في مجال الطيران الذاتي.

تشمل المذكرة إعداد خطط لإنشاء مرافق للتدريب على الجاذبية والقفز بالمظلات، وتوفير فرص لتطوير المهارات والمغامرات للهواة والمحترفين على حد سواء، لتكون مدينة العين بذلك مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الطائرات الكهربائية.

وأكد محمد الكعبي أن المذكرة تأتي في إطار الحرص على تعزيز المشاريع الاستثمارية والاقتصادية المستدامة، في مجال النقل الجوي والترفيهي، الهادفة لإحداث نقلة نوعية في تكنولوجيا الطيران الذاتي بمدينة العين، نظراً لما تتمع به منشآت النادي من خصائص وميزات مثالية لمثل تلك المشاريع التنموية المستدامة.

وقال الكعبي: "إن رؤيتنا تهدف إلى تأسيس مركز متخصص للبحث والتطوير، واستغلال الموارد البشرية المتميزة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، وتحفيز الابتكارات، الأمر الذي سيدفع صناعة الطائرات الكهربائية إلى الأمام".

من جانبه، أكد عبد الجبار الصايغ، أهمية هذه المذكرة التي تؤكد الحرص على جمع الخبرات والرؤى والطموحات، وقال: "جنباً إلى جنب مع نادي صقور الإمارات للطيران، نرسم مساراً نحو مستقبل لا حدود له"، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر مجموعة متنوعة من الأهداف المشتركة، ويمكن للزوار والمتدربين الاطلاع على التجارب التي تجمع بين الترفيه والقيمة التعليمية ما يثري العروض الترفيهية الحية في دولة الإمارات".

يذكر أن نادي صقور الإمارات للطيران يدعم نشاطات رياضية متنوعة متعلقة بالطيران وهي الطيران العام والطيران الرياضي والطيران الشراعي ونماذج الطائرات والطائرات بدون طيار.

ويمثل النادي محطة متكاملة لخدمة ملاك الطائرات والمؤسسات وعشاق الطيران والشركات لمزاولة أنشطة التدريب وبيع المعدات والصيانة في جميع أنشطة الطيران الرياضي والخاص.

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