«دبي الخيرية» تقدم 3 ملايين درهم لدعم المتضررين من منخفض «الهدير»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي





أعلنت جمعية دبي الخيرية عن مساهمتها بمبلغ 3 ملايين درهم، لدعم المتضررين من منخفض «الهدير» الجوي، وسلم أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، شيكاً بالمبلغ لعبدالله الخبي الشحي، مدير إدارة شؤون الزكاة والصدقات بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وذلك بمقر الجمعية.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «تأتي هذه المساهمة من «دبي الخيرية» تجسيداً للنهج الذي اعتادت عليه الجمعية، وفي ضوء رسالتها الإنسانية، وضمن مسؤوليتها المجتمعية، وفي إطار تواصل جهودها لمساندة المتضررين من الأمطار الغزيرة، فقد تواجدت فرق عملها في الميدان، منذ اليوم الأول لدعم المتأثرين بالمنخفض الجوي، وذلك بتقديم السلال الغذائية والمساعدات العاجلة، التي تدعم استقرار المتضررين، انعكاساً لنهج دولة الإمارات الراسخ منذ عهد المغفور له الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي دائماً ما تقدم الدعم والاستجابة العاجلة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية».

وأشاد أحمد السويدي بالتدابير والجهود العظيمة النموذجية، التي اتخذتها الحكومة والأجهزة المعنية، والتعاضد المجتمعي الكبير، أثناء مواجهة تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية، التي شهدتها البلاد خلال أبريل الماضي، والتي أظهرت بشكل واضح مدى تلاحم المجتمع الإماراتي، وقوة تماسكه في ظل المواقف الطارئة، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز