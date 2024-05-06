فريق هيئة الفجيرة للبيئة يتحقق من وجود قط الوشق

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الفجيرة للبيئة أنه وفقاً لمقطع فيديو متداول، يقوم فريق مختص من الهيئة بالتحقق من وجود حيوان "الوشق" في المنطقة التي تم تصويره فيها، والتحري عن ملكيته لأحد السكان أو اعتباره حيواناً سائباً.

وأوضحت الهيئة أنه في حال إثبات ملكية الحيوان لأحد السكان؛ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل هيئة البيئة والجهات المختصة.

وتهيب الهيئة برواد المناطق البرية والسكان إلى عدم التعرض للحيوان، وتنصح بالابتعاد عنه بمسافة آمنة؛ حرصاً على سلامة الجمهور.

و"الوشق" من فصيلة القطط المتوسطة الحجم، التي تتميز بمهارتها في الصيد؛ حيث يمكنها القفز نحو مسافة تصل إلى 10 أقدام في الهواء لصيد فريستها، ويلعب هذا النوع من القطط دوراً مهماً في النظم البيئية، والذي يعبر عن مؤشرات الصحة البيئية والتنوع البيولوجي الفريد في بيئة إمارة الفجيرة.

ونوّهت الهيئة بأنه للإبلاغ عن حيوانات برية أو شكاوى بيئية يرجى التواصل عبر الرقم المجاني لهيئة الفجيرة للبيئة 800368

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