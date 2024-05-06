مكتوم بن محمد : برؤية محمد بن راشد لا حدود لما يمكننا إنجازه لتحقيق الريادة للإمارات ودبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتحقيق الريادة الاقتصادية والمالية العالمية للإمارات ودبي.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس" "انطلقت اليوم النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024، حيث تجتمع أفضل العقول، وقيادات القطاع، لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية."

وأضاف، "تأتي قمة دبي للتكنولوجيا المالية لتسليط الضوء على التحول المستمر في القطاع المالي الذي تقوده التكنولوجيا، وحاجتنا الماسّة لتطبيق الابتكار والشمول المالي وترسيخ تأثير الاستدامة كأسلوب حياة."

وقال: "نحن اليوم نتحدث من المستقبل، حيث يعيد الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والتكنولوجيا المبتكرة تشكيل ملامح التمويل، وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات في التكنولوجيا المالية ستصل إلى 949 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2022 إلى 2030، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة الابتكار في هذا القطاع على المستوى العالمي."

وأكد سموه أنه "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لا حدود لما يمكننا إنجازه لتحقيق الريادة الاقتصادية والمالية العالمية للإمارات ودبي."

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز