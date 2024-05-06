طالب بن صقر : ذكرى فارقة في مسيرة دولتنا وتعزيز ركائز دولة الوحدة والاتحاد

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أن قرار توحيد القوات المسلحة في 6 مايو عام 1976 شكل ذكرى فارقة في مسيرة دولتنا وبداية تعزيز المسيرة الاتحادية المظفرة التي قادها رجال عظماء ومخلصون نظروا للمستقبل بإرادة صلبة وإيمان وعزيمة صادقة بأهمية تعزيز ركائز دولة الوحدة والاتحاد، كي تواصل دولة الاتحاد مسيرة البناء والتطور والنهضة.

وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة، إن قرار توحيد القوات المسلحة الإماراتية تحت قيادة واحدة وعلم واحد وما يحمله من دلالات على وحدة الكلمة وقوة الاتحاد، جاء استجابة للرؤية الثاقبة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، رحمهم الله، ولطموحات شعب دولة الإمارات في بناء قوة دفاع موحدة تصون مقدرات الشعب وتحمي مكتسبات الاتحاد وتذود عن أمن الوطن براً وبحراً وجواً، ليزداد اتحاد دولة الإمارات بعد 6 مايو 1976 قوة وعزة ورفعة ومنعة.

وأضاف الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أن القوات المسلحة لدولة الإمارات أثبتث طوال 48 عاماً أنها حصن الإمارات المنيع، ومصنع الرجال الأقوياء المستعدين دائماً للدفاع عن وطنهم وعروبتهم بكل غالٍ ونفيس، بعد أن وفّرت قيادة الدولة لهذه القوات العتاد والتدريب عالي المستوى، ليرتفع ترتيبه ضمن أقوى جيوش العالم تسليحاً وخبرة.

وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي: إننا ونحن نحتفل بذكرى توحيد قواتنا المسلحة نفخر ونعتز بالمستوى والتطور الكبير الذي وصلت إليه ونتذكر بكل تقدير وإجلال شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة الأبرار الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن فاستحقوا أن تكتب أسماؤهم بمداد من ذهب في سجل تاريخ دولة الإمارات العربية المشرف.. لقد أعطى هؤلاء الشهداء دروساً مهمة للأجيال تؤكد أن الوطن غال ويستحق الفداء ولا شيء يعلو عليه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز