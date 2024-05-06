ذياب بن زايد: نقطة تحول في تاريخ الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أن توحيد القوات المسلحة كان خطوة تاريخية ونقطة تحول مهمة في تاريخ الإمارات، لتعزيز مكتسبات الوطن بسواعد أبناء الوطن.

ووجه سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة، تحية إعزاز وتقدير لأبطال قواتنا المسلحة البواسل في مختلف المواقع والميادين، الذين يلبون نداء الواجب في كل وقت وحين ويبذلون الغالي والنفيس صوناً لمكانة الوطن وحفظاً لرايته عالية في سماء العزة والكرامة ومن أجل رفعة اسم الإمارات وتأكيد إسهامها الإيجابي في نشر مقومات السلام والاستقرار في العالم.

وأكد سموه أن السادس من مايو سيبقى يوماً خالداً في وجداننا تتجسد فيه معاني التلاحم والتكاتف والعزيمة على حماية سيادة الوطن ومسيرته التي أرسى نهضته الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر بقوة إرادة قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو مناسبة نستذكر فيها بطولات وتضحيات الشهداء الأبرار.

ورفع سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى ضباط وأفراد القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة، «مجددين العهد على مواصلة المسيرة نحو المستقبل الزاهر، متمسكين بوحدتنا وانتمائنا إلى هذا الوطن».

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