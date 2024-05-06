فيصل القاسمي: مصدر فخر وتاريخ راسخ في ذاكرة الوطن

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة وشعب الإمارات، بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة، مؤكداً أن ذكرى توحيد قواتنا المسلحة في السادس من مايو من كل عام ستبقى تاريخاً راسخاً في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، ومصدر عز وفخر لشعب الإمارات بالإنجازات، التي حققتها قواتنا المسلحة، والالتزام المطلق، الذي أظهرته في ترسيخ سيادة الدولة وبذل الغالي والنفيس لحمايتها وصون أمنها.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي: «سيظل هذا اليوم مشهوداً في تاريخ دولة الإمارات، يعكس عزم الآباء المؤسسين على المضي قدماً في استكمال أركان الاتحاد وتعزيز مسيرته، وتؤكد حكمة قيادتنا ورؤيتها المستقبلية الثاقبة، والتي لم تدخر جهداً في دعم القوات المسلحة على كافة المستويات، بهدف ترسيخ اتحاد دولة الإمارات ودعم الأشقاء وحفظ الأمن والسلام وتعزيز ريادتها محلياً وإقليمياً وعالمياً»، متوجهاً بالشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة حماة الوطن، وأحد أهم مرتكزات مسيرته التنموية، الذين لم يدخروا جهداً في حماية الوطن والتضحية بأرواحهم، وكل ما هو غال في الحفاظ على أمن وسلامة دولتنا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز