محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل «مجلس دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (35) لسنة 2024، بتشكيل «مجلس دبي» برئاسة سموه، وعضوية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول للرئيس، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني للرئيس.

ويضم المجلس في عضويته سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

كما تشمل عضوية المجلس معالي محمد عبدالله القرقاوي، عضواً وأميناً عاماً للمجلس، والأعضاء: معالي طلال حميد بالهول، ومعالي عبد الله محمد البسطي، ومعالي عبد الله خليفة المري، ومعالي مطر محمد الطاير، ومعالي سعيد محمد الطاير، ومعالي هلال سعيد المري.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وتركز أهداف «مجلس دبي» كما أوردها قانون تأسيسه رقم (21) لسنة 2021، على استشراف وتطوير الأجندة التنموية المستقبلية للإمارة، لضمان تنافسيتها وريادتها وجاذبيتها العالمية، من خلال إطلاق واعتماد المشاريع النوعية الكبرى والمبادرات التحولية وغير الاعتيادية، بهدف إحداث قفزات تنموية تسهم في توفير أفضل حياة لمواطني الإمارة والمقيمين فيها وزائريها.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (36) للعام 2024 بشأن منح هلال سعيد سالم خلفان المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي وعضو مجلس دبي، لقب «معالي»، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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