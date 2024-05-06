عمر بن زايد: قواتنا المسلحة الحارس الأمين لمسيرة التنمية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو من عام 1976، مناسبة وطنية تبعث على الفخر والاعتزاز لأبناء الإمارات، بما تحقق من إنجازات في جميع المجالات لاسيما العسكرية.

ركيزة

وقال سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة، إن القوات المسلحة الإماراتية، أثبتت أنها ركيزة الاستقرار، والحارس الأمين لمسيرة التنمية الشاملة التي حققتها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في المجالات كافة.

رؤية

وأضاف سموه: قرار توحيد القوات المسلحة الإماراتية يعكس الرؤية الاستثنائية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، من أجل تعزيز دعائم الاتحاد، وصون أمنه واستقراره، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وبما يضمن تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال المقبلة.

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