عبد الرحمن العويس: مهنة القبالة ركيزة أساسية في نظامنا الصحي

المصدر: وام

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أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن مهنة القبالة تعد ركيزة أساسية في النظام الصحي لدولة الإمارات لما تقدمه من رعاية متخصصة للأمهات والأجيال، الأمر الذي يعكس توجهات الدولة نحو الريادة وتبني أفضل الممارسات لتعزيز واستدامة النظام الصحي بما يتوافق مع رؤية مئوية الإمارات 2071.

ولفت معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للقبالة الذي يصادف 5 مايو من كل عام، إلى أهمية الاحتفاء بجهود وإنجازات كوادر القبالة ومشاركة قصص نجاحهم وإبراز مساهماتهم وتفانيهم والتزامهم ضمن نظام الرعاية الصحية على مختلف المستويات.

وأشار معاليه إلى أن كوادر الرعاية التمريضية والقبالة تعتبر الشريان الحيوي للمنشآت الصحية حيث تأتي أدوارهن في صميم نظم الرعاية الصحية، مؤكدا حرص الوزارة على دعم استراتيجية الدولة في التوعية بأهمية هذه المهنة من خلال اعتماد سياسات وبرامج متطورة ومبتكرة فضلًا عن توفير البيئة الملائمة لتطوير مهارات كوادر القبالة والمساهمة في تعزيز النظرة الإيجابية للمجتمع تجاه مهنة القبالة لجذب واستقطاب الكوادر الوطنية نظراً لقرب القابلات من فهم ثقافة وعادات مجتمع الإمارات وكونهن مصدر الثقة والطمأنينة في توفير الرعاية الآمنة للأمهات والمواليد الجدد ودعم صحة الأسرة والمجتمع.

وأكد العويس أن دعم مهنتي التمريض والقبالة يعتبر من أولويات حكومة دولة الإمارات تنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026، التي تمثل رؤية مستقبلية تعزز مكانة القبالة والتمريض ضمن السياسات الصحية الهادفة إلى زيادة إقبال المواطنين على الالتحاق بهذه المهن وتحسين البرامج الأكاديمية ورفع جودة خدمات رعاية القبالة نظراً لكون هذه المهن الطبية تسهم في تعزيز الأمن الصحي ضمن الرؤية المستقبلية للدولة.

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