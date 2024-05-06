سالم القاسمي: درع حماية المنجزات والمكتسبات

المصدر: رأس الخيمة-وام

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أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن القيادة الرشيدة حرصت على تطوير القوات المسلحة باعتبارها الدرع المكين لحماية المنجزات والمكتسبات وصون الوطن والدفاع عن سيادته، حيث أوْلت الكوادر البشرية اهتماماً نوعياً لدفع مسيرتها نحو مراتب متقدمة.

وقال في كلمة له بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة: نشعر بالفخر والاعتزاز للصورة المشرفة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة من مكانة عالية وجيش عصري نموذج للجيوش الإقليمية والدولية مواكباً لمختلف التقنيات العسكرية.

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