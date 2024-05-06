خليفة بن محمد بن خالد: خطوة تاريخية عززت مكتسبات الوطن

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن قرار توحيد القوات المسلحة كان خطوة تاريخية لتعزيز مكتسبات الوطن والذود عن حِماه، ويكون عوناً وسنداً للشقيق والصديق.

وقال معاليه، في كلمة بهذه المناسبة، إن الذكرى الـ48 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، تجسّد أحد أيامنا الوطنية الغالية، كما تعبّر عن المجد والحضارة التي باتت رمزاً لوحدتنا وتماسكنا وقوة إرادتنا، وهي مناسبة غالية نستذكر فيها بطولات وتضحيات أبنائنا الشهداء الأبرار.

ولفت معاليه، إلى ما تحظى به قواتنا المسلحة من تقدير من قبل المجتمع الدولي، لمهامها الإنسانية ولدورها الحيوي في توزيع المساعدات والمعونات في الدول والمناطق المتضررة والمجتمعات المنكوبة.

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