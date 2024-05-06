حامد بن زايد: قرار تاريخي رسخ الهوية والانتماء

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، أن توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976 تحت راية واحدة يعد قراراً تاريخياً، وخطوة حكيمة تجسد الرؤى الثاقبة والنهج الحكيم، الذي سار عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات من أجل إرساء أسس دولة متطورة تتبوأ المراكز الأولى على كافة مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة التي توافق 6 مايو من كل عام، إن قواتنا المسلحة هي درع الوطن الآمن والحصين وسياجه المنيع منذ لحظة تأسيسها، وهي مصدر ثقة وفخر لأبناء الإمارات والمقيمين عليها، وهي واحدة من أهم الركائز الرئيسية التي اعتمد عليها الآباء المؤسسون في توطيد دعائم دولة الاتحاد، وترسيخ المسيرة المباركة لدولتنا، والحفاظ على مكتسباتنا.

ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات الكريم، متوجهاً بالتحية لضباط وأفراد قواتنا المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ48 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية.

وأشار سموه، إلى أن هذا القرار التاريخي وثق رباط التلاحم بين أبناء الوطن برباط الواجب المتمثل في الدفاع عن أرض الوطن ورسخ الهوية والانتماء إلى أرض وشعب الاتحاد في مواجهة كافة التحديات.

وأضاف سموه: «ثمانية وأربعون عاماً وقواتنا الباسلة تؤدي دورها بكل بسالة وهمة واحترافية في الدفاع عن مكتسبات الوطن، حيث تمكنت وفي وقت قياسي من الولوج إلى الصناعات العسكرية الدفاعية، ورسخت مفاهيم التعلم والمعرفة كمنهج راسخ من أجل التطور والتقدم في كافة العلوم العسكرية، واليوم، ولله الحمد، ننعم ونفتخر بقواتنا المسلحة، التي ثبتت أركان اتحادنا، وتمضي بنا بكل ثبات وقوة نحو التنمية المستدامة، وتحقيق الطموحات المستقبلية في وطن آمن ومزدهر».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز