فارس المزروعي: يوم عظيم في تاريخ الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، أن الذكرى الـ(48) لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية لحظة تاريخية مهمة، ويوم عظيم في تاريخ الإمارات، عندما اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسون، قرارهم التاريخي والمصيري بتوحيد القوات المسلحة، لتشكل أهم مرتكزات دولة الاتحاد الفتية، ولتكون حصنها المنيع في مواجهة كل من تسول له نفسه تهديد أمنها واستقرارها.

وهنأ معاليه القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية، مثمناً عالياً اهتمام ودعم ورعاية القيادة الرشيدة، في الذكرى الثامنة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة، والتي تأتي وقد حققت القوات المسلحة الإماراتية إنجازات شامخة في مسيرة بنائها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز