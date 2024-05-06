عمار النعيمي: نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد وخطوة كبيرة على طريق تمتين أواصره

المصدر: عجمان - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن قرار توحيد القوات المسلحة، مثّل نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد المباركة، وخطوة كبيرة على طريق تمتين أواصره وتعزيز أمنه واستقراره وصون مكتسباته وتدعيم إنجازاته.

وقال سموه في كلمته بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة، إن السادس من مايو من عام 1976 يوم مبارك، انعقدت فيه الإرادة الوطنية للمؤسسين الأوائل على توحيد القوات المسلحة تحت راية واحدة وقيادة واحدة لبناء جيش قوي موحد، واتخذ فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بحكمة وحنكة ونظرة تستشرف مستقبل الوطن، قرارهم التاريخي لتقوية درع الوطن وتماسكه وصون أمن بلادنا واستقرارها.

وأضاف سموه: «في هذه المناسبة نستذكر بكل الفخر والاعتزاز وأصدق مشاعر الوفاء والعرفان الدور الرائد والجهود المضنية والمواقف المشهودة، للقادة المؤسسين، الذين سار على نهجهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مكملاً لمسيرة وطنية، ترتكز على قيم العطاء والبذل والفداء وبناء وطن شامخ والدفاع عنه وحماية أمنه وتأمين مصالحه الوطنية والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وأن نظل سنداً للأشقاء وعوناً للأصدقاء».

وقال سموه: «في هذا اليوم الخالد في ذاكرة الوطن الغالي، نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين على أرض الدولة، بمناسبة حلول هذه الذكرى العزيزة».

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