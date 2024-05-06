عبدالله آل حامد: حامية إنجازات الوطن وصمام أمانه

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، أن السادس من مايو 1976 يشكل أحد أيام الوطن الخالدة وأبرز علاماته المفصلية في مسيرة الاتحاد.

وتابع معاليه: نحتفل اليوم بالذكرى الـ 48 لتوحيد قواتنا المسلحة حامية إنجازات الوطن وصمام أمانه وركيزة استقراره وحافظة مكتسباته، وعلى مدار الأيام والسنوات والمواقف والبطولات أثبتت قواتنا المسلحة أنها حامية للاستقرار مساندة للسلام وحافظة للتنمية.

ورفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وأبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، ولضباط وأفراد قواتنا المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ48 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية.

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